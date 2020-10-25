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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20292030203120322033>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 7
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
29%
2
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
14%
1
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
3
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:35

  freeze написав:
  ЛАД написав:Уже спорить надоело. Здесь это мнение высказывалось неоднократно. И все цифры, говорящие о том, что уровень смертности от ковида существенно выше, просто игнорируются.


Природа человеческая - пока человек не умер, он не верит в глубине души, что умрёт.
Так и ковидиоты, пока ближайший родственник ласты не склеит (обычно ковидиоты помоложе, поэтому им это особо не грозит), то и не поверит в реальность проблемы.

Вы знаете за последнее время из умерших никто не умер от ковида, но меня это не ввергает в дикую панику, как вас от ковидосмерти. Memento more.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:38

  vetka написав:
  user412 написав:
Многие надеются, что вакцину сделают как можно быстрее, возможно, даже к концу этого года. А есть мнения что на создание вакцины нужно несколько лет и сделанная в спешке не проверенная вакцина может привести к побочным эффектам.

Предлагаю модераторам провести новый опрос.

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?
1. Конечно я тут же пойду прививаться и всех близких и знакомых буду агитировать привиться.
2. У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
3. Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще годик.
4. Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.

Что-то из третьего пункта, что-то из четвёртого


Странный третий пункт - вакцина скороспелая, значит она небезопасная.

Из одного совсем не значит другое.
Скороспелая вакцина может по итогу оказаться самой удачной из всех, а с другой стороны вакцина, которую жевали и испытывали пару лет, может быть снята с испытаний по итогу. И примеры такие есть.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 26 жов, 2020 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:40

freeze ну это вы так считаете, я считаю иначе, смысл спора?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:40

  vetka написав:Вы знаете за последнее время из умерших никто не умер от ковида, но меня это не ввергает в дикую панику, как вас от ковидосмерти. Memento more


Меня давно ничего не вводит в панику, абсолютно, только наличие огромной человеческой глупости угнетает.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:41

  vetka написав:freeze ну это вы так считаете, я считаю иначе, смысл спора?


Не понял, это Вы к чему ?
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:45

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Уточните, что хайп - вакцина или ковид?
Причинно-наслідковий звязок
Спочатку розігнали істерію на ковіді ( так це хвороба, десь рівня сезонного грипу ) ,

Уже спорить надоело. Здесь это мнение высказывалось неоднократно. И все цифры, говорящие о том, что уровень смертности от ковида существенно выше, просто игнорируются.
  budivelnik написав:а потім розігнали хайп про необхідність вакцини...
Ми це вже проходили на пташиних(свинячих) грипах і терафлю....
От гриппа, кстати, вакцина есть.
1 Проста порядність
Або цитуючи - вказуйте джерело
Або не цитуйте
Труси-хрестик.
2 Є три чинника
Сама хвороба
Істерія навколо хвороби
І похідна від цих двох - дії населення і економіки
3 Сама хвороба не страшніша від автоаварій , хоча це й не робить її безпечною
4 Істерія навколо хвороби-робить її страшнішою від наслідків автоаварій(паніка ніколи не приводила до хорошого результату, а тому панікерів розстрілювали... У нас же кожен другий пробує не те що погасити - а й підсилити панічні настрої
5 Точно так само як вакцина від грипу-вакцина від ковіду буде потрібною штукою... але не замінить імунітет.
Тому
а - скільки хворіє на грип? 10-30-50-70% населення
б - скільки при цьому вакцинується? - 1-3-5-7-10% населення
Ви погоджуєтесь що порядок цифр вказує на те що не вакцина , а природна імунна система є захистом
А раз так
Нафіга та вся істерія?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 26 жов, 2020 20:51, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:50

  freeze написав:
  vetka написав:freeze ну это вы так считаете, я считаю иначе, смысл спора?


Не понял, это Вы к чему ?

Ну вы сказали, что третий пункт абсурд, тут я не согласна, я же не пытаюсь вас переубедить и навязывать свою точку зрения)))
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:53

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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:00

  vetka написав:
  freeze написав:
  vetka написав:freeze ну это вы так считаете, я считаю иначе, смысл спора?


Не понял, это Вы к чему ?

Ну вы сказали, что третий пункт абсурд, тут я не согласна, я же не пытаюсь вас переубедить и навязывать свою точку зрения)))


А здесь не с чем соглашаться, когда сравнивается тёплое с мягким. Это просто разные понятия.
Скорость создания вакцины никак не связано с её некачественностью или качественностью. Идея или выстреливает или не выстреливает. Можно вакцину испытвать долго и ничего получить на выходе.
Первая вакцина от оспы была сделана случайно, быстро, на коленке и тд, и спасла миллионы жизней.
Некоторые вакцины от ВИЧ испытываются уже десяток лет, и фук.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:08

freeze я в курсе, что вы приверженец прививок, но у меня вопрос, как человечество выжило без прививок до 19 века с незапамятных времен, так и не только выжило, а и как-то развивалась, строило цивилизации, которые, кстати, не убил ни один вирус, ни одна бактерия, а обычная человеческая алчность! Ну не было бы прививки от оспы ну и хрен с ней, переболел - получил иммунитет, умер, ну и умер. Естественный отбор - одно из самых справедливых творений природы.
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