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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2030203120322033> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 7 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 29% 2 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 14% 1 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 3 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 14% 1 Всього голосів : 7 Додано: Пон 26 жов, 2020 21:20 vetka написав: но у меня вопрос, как человечество выжило без прививок до 19 века с незапамятных времен но у меня вопрос, как человечество выжило без прививок до 19 века с незапамятных времен



Как-то жило, но недолго в среднем. Как-то жило, но недолго в среднем. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18870 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4524 раз. Подякували: 7249 раз. Профіль 4 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 21:26 vetka написав: но у меня вопрос, как человечество выжило без прививок до 19 века с незапамятных времен но у меня вопрос, как человечество выжило без прививок до 19 века с незапамятных времен



Вот так как-то и жило. Ваш шанс на рождение без изобретения вакцин составлял бы процентов 12 от фактических 100. А родиться и не умереть во младенчестве, я даже посчитать не решаюсь...



Вот так как-то и жило. Ваш шанс на рождение без изобретения вакцин составлял бы процентов 12 от фактических 100. А родиться и не умереть во младенчестве, я даже посчитать не решаюсь... zРадио

Повідомлень: 7968 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1456 раз. Подякували: 3277 раз. Профіль 7 5 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 21:29 freeze написав: vetka написав: но у меня вопрос, как человечество выжило без прививок до 19 века с незапамятных времен но у меня вопрос, как человечество выжило без прививок до 19 века с незапамятных времен



Как-то жило, но недолго в среднем. Как-то жило, но недолго в среднем.

Продолжительность жизнь - условное понятие. Можно за 30 лет сделать больше, чем за 90. Один мой знакомый сказал мне много лет назад фразу, с ним мы очень давно и не общаемся, но я эту фразу периодически вспоминаю в течении жизни. Лучше прожить короткую, но яркую жизнь, чем длинную, но серую, как мышь. Ведь по сути, не важно сколько проживём человек, важно, что он после себя оставит. Продолжительность жизнь - условное понятие. Можно за 30 лет сделать больше, чем за 90. Один мой знакомый сказал мне много лет назад фразу, с ним мы очень давно и не общаемся, но я эту фразу периодически вспоминаю в течении жизни. Лучше прожить короткую, но яркую жизнь, чем длинную, но серую, как мышь. Ведь по сути, не важно сколько проживём человек, важно, что он после себя оставит. vetka Повідомлень: 6599 З нами з: 04.03.14 Подякував: 412 раз. Подякували: 1113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 21:30 freeze написав: Некоторые вакцины от ВИЧ испытываются уже десяток лет, и фук. Некоторые вакцины от ВИЧ испытываются уже десяток лет, и фук.



А тебе от ВИЧ нужна вакцина? Ты какой образ жизни ведешь?

Мне казалось достаточно пользоваться презервативами и избегать наркошек. А тебе от ВИЧ нужна вакцина?Ты какой образ жизни ведешь?Мне казалось достаточно пользоваться презервативами и избегать наркошек. Libo 2

Повідомлень: 8496 З нами з: 14.11.11 Подякував: 355 раз. Подякували: 4058 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 21:33 zРадио написав: vetka написав: но у меня вопрос, как человечество выжило без прививок до 19 века с незапамятных времен но у меня вопрос, как человечество выжило без прививок до 19 века с незапамятных времен



Вот так как-то и жило. Ваш шанс на рождение без изобретения вакцин составлял бы процентов 12 от фактических 100. А родиться и не умереть во младенчестве, я даже посчитать не решаюсь...



Вот так как-то и жило. Ваш шанс на рождение без изобретения вакцин составлял бы процентов 12 от фактических 100. А родиться и не умереть во младенчестве, я даже посчитать не решаюсь...

Ну не родилась бы и я что? Во вселенском масштабе, если смотреть со стороны теоретической физики, человек это даже не букашка, а вообще меньше пылинки и его появление, как и изчезновение никто и не заметит))) Ну не родилась бы и я что? Во вселенском масштабе, если смотреть со стороны теоретической физики, человек это даже не букашка, а вообще меньше пылинки и его появление, как и изчезновение никто и не заметит))) vetka Повідомлень: 6599 З нами з: 04.03.14 Подякував: 412 раз. Подякували: 1113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 21:37 Libo написав: freeze написав: Некоторые вакцины от ВИЧ испытываются уже десяток лет, и фук. Некоторые вакцины от ВИЧ испытываются уже десяток лет, и фук.



А тебе от ВИЧ нужна вакцина? Ты какой образ жизни ведешь?

Мне казалось достаточно пользоваться презервативами и избегать наркошек. А тебе от ВИЧ нужна вакцина?Ты какой образ жизни ведешь?Мне казалось достаточно пользоваться презервативами и избегать наркошек.



Прапор, это тебе так только кажется.

Стоматологи, упаковочные ножи на Новой почте в неумелых руках, шприц, прикопанный в песок ночью на пляже и утром воткнувшийся тебе в пятку - иногда жизнь полна неожиданностей, может тебе уже разлила Аннушка масло, а ты бежишь такой счастливый в презервативе, а пох. Прапор, это тебе так только кажется.Стоматологи, упаковочные ножи на Новой почте в неумелых руках, шприц, прикопанный в песок ночью на пляже и утром воткнувшийся тебе в пятку - иногда жизнь полна неожиданностей, может тебе уже разлила Аннушка масло, а ты бежишь такой счастливый в презервативе, а пох. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18870 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4524 раз. Подякували: 7249 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 21:38 vetka написав: Ну не родилась бы и я что? Ну не родилась бы и я что?

Не были бы на этом форуме с мыслями о бренности бытия, а так да, мир бы не заметил потери бойца. Не были бы на этом форуме с мыслями о бренности бытия, а так да, мир бы не заметил потери бойца. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18870 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4524 раз. Подякували: 7249 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 21:40 vetka написав: Продолжительность жизнь - условное понятие. Можно за 30 лет сделать больше, чем за 90. Продолжительность жизнь - условное понятие. Можно за 30 лет сделать больше, чем за 90.



Есенин например всего 30 лет прожил, но его творчество мы воспринимаем как пожившего долгую жизнь классика. И для него самого жизнь длилась долго. Время относительно. Там летит, а там тянется мучительно долго. И это не только в ощущениях. Время действительно имеет свойство искажаться, стоять и лететь, в зависимости от пространства и взаимодействия с ним.



Не ругайтесь! Такое дело!

Не торговец я на слова.

Запрокинулась и отяжелела

Золотая моя голова.



Нет любви ни к деревне, ни к городу,

Как же смог я ее донести?

Брошу все. Отпущу себе бороду

И бродягой пойду по Руси.



Позабуду поэмы и книги,

Перекину за плечи суму,

Оттого что в полях забулдыге

Ветер больше поет, чем кому.



Есенин например всего 30 лет прожил, но его творчество мы воспринимаем как пожившего долгую жизнь классика. И для него самого жизнь длилась долго. Время относительно. Там летит, а там тянется мучительно долго. И это не только в ощущениях. Время действительно имеет свойство искажаться, стоять и лететь, в зависимости от пространства и взаимодействия с ним.Не ругайтесь! Такое дело!Не торговец я на слова.Запрокинулась и отяжелелаЗолотая моя голова.Нет любви ни к деревне, ни к городу,Как же смог я ее донести?Брошу все. Отпущу себе бородуИ бродягой пойду по Руси.Позабуду поэмы и книги,Перекину за плечи суму,Оттого что в полях забулдыгеВетер больше поет, чем кому. Libo 2

Повідомлень: 8496 З нами з: 14.11.11 Подякував: 355 раз. Подякували: 4058 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 21:43 vetka написав: Ну не родилась бы и я что? Во вселенском масштабе, если смотреть со стороны теоретической физики, человек это даже не букашка, а вообще меньше пылинки и его появление, как и изчезновение никто и не заметит))) Ну не родилась бы и я что? Во вселенском масштабе, если смотреть со стороны теоретической физики, человек это даже не букашка, а вообще меньше пылинки и его появление, как и изчезновение никто и не заметит)))



Сорян, но почему-то кажется, что люди с подобной псевдо-онтологической риторикой первыми и побегут бронировать койки во спасение своих жалких и никчемных жизней ) Сорян, но почему-то кажется, что люди с подобной псевдо-онтологической риторикой первыми и побегут бронировать койки во спасение своих жалких и никчемных жизней ) Востаннє редагувалось zРадио в Пон 26 жов, 2020 21:44, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 7968 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1456 раз. Подякували: 3277 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 21:43 freeze написав: Libo написав: freeze написав: Некоторые вакцины от ВИЧ испытываются уже десяток лет, и фук. Некоторые вакцины от ВИЧ испытываются уже десяток лет, и фук.



А тебе от ВИЧ нужна вакцина? Ты какой образ жизни ведешь?

Мне казалось достаточно пользоваться презервативами и избегать наркошек. А тебе от ВИЧ нужна вакцина?Ты какой образ жизни ведешь?Мне казалось достаточно пользоваться презервативами и избегать наркошек.



Прапор, это тебе так только кажется.

Стоматологи, упаковочные ножи на Новой почте в неумелых руках, шприц, прикопанный в песок ночью на пляже и утром воткнувшийся тебе в пятку - иногда жизнь полна неожиданностей, может тебе уже разлила Аннушка масло, а ты бежишь такой счастливый в презервативе, а пох. Прапор, это тебе так только кажется.Стоматологи, упаковочные ножи на Новой почте в неумелых руках, шприц, прикопанный в песок ночью на пляже и утром воткнувшийся тебе в пятку - иногда жизнь полна неожиданностей, может тебе уже разлила Аннушка масло, а ты бежишь такой счастливый в презервативе, а пох.

Скажу вам по секрету, вирус СПИДа очень быстро погибает во внешней среде, он может жить максимум тридцать минут, это я про твёрдые поверхности, так что не умелые ножи и шприц в песке должны быть "свежими". Так как кровь сворачивается менее, чем за пять минут, а получить вирус из свернувшейся крови - нужно ещё постараться, потому такие пути передачи очень маловероятны. Стоматолог больше шансов, но там тоже нужно чтобы вам и ВИЧ - инфецированному поковырялись во рту одним и тем же инструментом, при этом, что бы его кровь сразу попала вам в рану. Скажу вам по секрету, вирус СПИДа очень быстро погибает во внешней среде, он может жить максимум тридцать минут, это я про твёрдые поверхности, так что не умелые ножи и шприц в песке должны быть "свежими". Так как кровь сворачивается менее, чем за пять минут, а получить вирус из свернувшейся крови - нужно ещё постараться, потому такие пути передачи очень маловероятны. Стоматолог больше шансов, но там тоже нужно чтобы вам и ВИЧ - инфецированному поковырялись во рту одним и тем же инструментом, при этом, что бы его кровь сразу попала вам в рану. vetka Повідомлень: 6599 З нами з: 04.03.14 Подякував: 412 раз. Подякували: 1113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2030203120322033> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Zebra Пон 26 жов, 2020 14:52