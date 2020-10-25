vetka написав:но у меня вопрос, как человечество выжило без прививок до 19 века с незапамятных времен
Как-то жило, но недолго в среднем.
Продолжительность жизнь - условное понятие. Можно за 30 лет сделать больше, чем за 90. Один мой знакомый сказал мне много лет назад фразу, с ним мы очень давно и не общаемся, но я эту фразу периодически вспоминаю в течении жизни. Лучше прожить короткую, но яркую жизнь, чем длинную, но серую, как мышь. Ведь по сути, не важно сколько проживём человек, важно, что он после себя оставит.
vetka написав: но у меня вопрос, как человечество выжило без прививок до 19 века с незапамятных времен
Вот так как-то и жило. Ваш шанс на рождение без изобретения вакцин составлял бы процентов 12 от фактических 100. А родиться и не умереть во младенчестве, я даже посчитать не решаюсь...
Ну не родилась бы и я что? Во вселенском масштабе, если смотреть со стороны теоретической физики, человек это даже не букашка, а вообще меньше пылинки и его появление, как и изчезновение никто и не заметит)))
freeze написав:Некоторые вакцины от ВИЧ испытываются уже десяток лет, и фук.
А тебе от ВИЧ нужна вакцина? Ты какой образ жизни ведешь? Мне казалось достаточно пользоваться презервативами и избегать наркошек.
Прапор, это тебе так только кажется. Стоматологи, упаковочные ножи на Новой почте в неумелых руках, шприц, прикопанный в песок ночью на пляже и утром воткнувшийся тебе в пятку - иногда жизнь полна неожиданностей, может тебе уже разлила Аннушка масло, а ты бежишь такой счастливый в презервативе, а пох.
vetka написав:Продолжительность жизнь - условное понятие. Можно за 30 лет сделать больше, чем за 90.
Есенин например всего 30 лет прожил, но его творчество мы воспринимаем как пожившего долгую жизнь классика. И для него самого жизнь длилась долго. Время относительно. Там летит, а там тянется мучительно долго. И это не только в ощущениях. Время действительно имеет свойство искажаться, стоять и лететь, в зависимости от пространства и взаимодействия с ним.
Не ругайтесь! Такое дело! Не торговец я на слова. Запрокинулась и отяжелела Золотая моя голова.
Нет любви ни к деревне, ни к городу, Как же смог я ее донести? Брошу все. Отпущу себе бороду И бродягой пойду по Руси.
Позабуду поэмы и книги, Перекину за плечи суму, Оттого что в полях забулдыге Ветер больше поет, чем кому.
vetka написав:Ну не родилась бы и я что? Во вселенском масштабе, если смотреть со стороны теоретической физики, человек это даже не букашка, а вообще меньше пылинки и его появление, как и изчезновение никто и не заметит)))
Сорян, но почему-то кажется, что люди с подобной псевдо-онтологической риторикой первыми и побегут бронировать койки во спасение своих жалких и никчемных жизней )
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 26 жов, 2020 21:44, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Некоторые вакцины от ВИЧ испытываются уже десяток лет, и фук.
А тебе от ВИЧ нужна вакцина? Ты какой образ жизни ведешь? Мне казалось достаточно пользоваться презервативами и избегать наркошек.
Прапор, это тебе так только кажется. Стоматологи, упаковочные ножи на Новой почте в неумелых руках, шприц, прикопанный в песок ночью на пляже и утром воткнувшийся тебе в пятку - иногда жизнь полна неожиданностей, может тебе уже разлила Аннушка масло, а ты бежишь такой счастливый в презервативе, а пох.
Скажу вам по секрету, вирус СПИДа очень быстро погибает во внешней среде, он может жить максимум тридцать минут, это я про твёрдые поверхности, так что не умелые ножи и шприц в песке должны быть "свежими". Так как кровь сворачивается менее, чем за пять минут, а получить вирус из свернувшейся крови - нужно ещё постараться, потому такие пути передачи очень маловероятны. Стоматолог больше шансов, но там тоже нужно чтобы вам и ВИЧ - инфецированному поковырялись во рту одним и тем же инструментом, при этом, что бы его кровь сразу попала вам в рану.