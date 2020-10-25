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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2030203120322033>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 7
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
29%
2
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
14%
1
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
3
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:20

  vetka написав:но у меня вопрос, как человечество выжило без прививок до 19 века с незапамятных времен


Как-то жило, но недолго в среднем.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:26

  vetka написав: но у меня вопрос, как человечество выжило без прививок до 19 века с незапамятных времен


Вот так как-то и жило. Ваш шанс на рождение без изобретения вакцин составлял бы процентов 12 от фактических 100. А родиться и не умереть во младенчестве, я даже посчитать не решаюсь...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:29

  freeze написав:
  vetka написав:но у меня вопрос, как человечество выжило без прививок до 19 века с незапамятных времен


Как-то жило, но недолго в среднем.

Продолжительность жизнь - условное понятие. Можно за 30 лет сделать больше, чем за 90. Один мой знакомый сказал мне много лет назад фразу, с ним мы очень давно и не общаемся, но я эту фразу периодически вспоминаю в течении жизни. Лучше прожить короткую, но яркую жизнь, чем длинную, но серую, как мышь. Ведь по сути, не важно сколько проживём человек, важно, что он после себя оставит.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:30

  freeze написав:Некоторые вакцины от ВИЧ испытываются уже десяток лет, и фук.


А тебе от ВИЧ нужна вакцина? :shock: Ты какой образ жизни ведешь? :roll:
Мне казалось достаточно пользоваться презервативами и избегать наркошек. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:33

  zРадио написав:
  vetka написав: но у меня вопрос, как человечество выжило без прививок до 19 века с незапамятных времен


Вот так как-то и жило. Ваш шанс на рождение без изобретения вакцин составлял бы процентов 12 от фактических 100. А родиться и не умереть во младенчестве, я даже посчитать не решаюсь...

Зображення

Ну не родилась бы и я что? Во вселенском масштабе, если смотреть со стороны теоретической физики, человек это даже не букашка, а вообще меньше пылинки и его появление, как и изчезновение никто и не заметит)))
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:37

  Libo написав:
  freeze написав:Некоторые вакцины от ВИЧ испытываются уже десяток лет, и фук.


А тебе от ВИЧ нужна вакцина? :shock: Ты какой образ жизни ведешь? :roll:
Мне казалось достаточно пользоваться презервативами и избегать наркошек. :?


Прапор, это тебе так только кажется.
Стоматологи, упаковочные ножи на Новой почте в неумелых руках, шприц, прикопанный в песок ночью на пляже и утром воткнувшийся тебе в пятку - иногда жизнь полна неожиданностей, может тебе уже разлила Аннушка масло, а ты бежишь такой счастливый в презервативе, а пох. :mrgreen:
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freeze
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:38

  vetka написав:Ну не родилась бы и я что?

Не были бы на этом форуме с мыслями о бренности бытия, а так да, мир бы не заметил потери бойца.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:40

  vetka написав:Продолжительность жизнь - условное понятие. Можно за 30 лет сделать больше, чем за 90.


Есенин например всего 30 лет прожил, но его творчество мы воспринимаем как пожившего долгую жизнь классика. И для него самого жизнь длилась долго. Время относительно. Там летит, а там тянется мучительно долго. И это не только в ощущениях. Время действительно имеет свойство искажаться, стоять и лететь, в зависимости от пространства и взаимодействия с ним.

Не ругайтесь! Такое дело!
Не торговец я на слова.
Запрокинулась и отяжелела
Золотая моя голова.

Нет любви ни к деревне, ни к городу,
Как же смог я ее донести?
Брошу все. Отпущу себе бороду
И бродягой пойду по Руси.

Позабуду поэмы и книги,
Перекину за плечи суму,
Оттого что в полях забулдыге
Ветер больше поет, чем кому.

8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:43

  vetka написав:Ну не родилась бы и я что? Во вселенском масштабе, если смотреть со стороны теоретической физики, человек это даже не букашка, а вообще меньше пылинки и его появление, как и изчезновение никто и не заметит)))


Сорян, но почему-то кажется, что люди с подобной псевдо-онтологической риторикой первыми и побегут бронировать койки во спасение своих жалких и никчемных жизней )
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 26 жов, 2020 21:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:43

  freeze написав:
  Libo написав:
  freeze написав:Некоторые вакцины от ВИЧ испытываются уже десяток лет, и фук.


А тебе от ВИЧ нужна вакцина? :shock: Ты какой образ жизни ведешь? :roll:
Мне казалось достаточно пользоваться презервативами и избегать наркошек. :?


Прапор, это тебе так только кажется.
Стоматологи, упаковочные ножи на Новой почте в неумелых руках, шприц, прикопанный в песок ночью на пляже и утром воткнувшийся тебе в пятку - иногда жизнь полна неожиданностей, может тебе уже разлила Аннушка масло, а ты бежишь такой счастливый в презервативе, а пох. :mrgreen:

Скажу вам по секрету, вирус СПИДа очень быстро погибает во внешней среде, он может жить максимум тридцать минут, это я про твёрдые поверхности, так что не умелые ножи и шприц в песке должны быть "свежими". Так как кровь сворачивается менее, чем за пять минут, а получить вирус из свернувшейся крови - нужно ещё постараться, потому такие пути передачи очень маловероятны. Стоматолог больше шансов, но там тоже нужно чтобы вам и ВИЧ - инфецированному поковырялись во рту одним и тем же инструментом, при этом, что бы его кровь сразу попала вам в рану.
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