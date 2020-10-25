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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2030203120322033

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 7
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
29%
2
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
14%
1
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
3
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Ну не родилась бы и я что?

Тему можно развить:
- ну заболел ваш ребенок , зачем лечить его, тратить деньги. Ведь он мог и не родиться. Мир ничего не потерял бы
- Ну сбил я вас на машине , ну инвалид вы, но могли бы вообще погибнуть, или не родиться. В конце концов свою пользу миру вы можете приносить и инвалидом.
Циничненько, но вы сами начали.

А тем временем у мышебратьев все интереснее и интереснее.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5469 ... gYFjGq6QVU
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:48

  zРадио написав:
  vetka написав:Ну не родилась бы и я что? Во вселенском масштабе, если смотреть со стороны теоретической физики, человек это даже не букашка, а вообще меньше пылинки и его появление, как и изчезновение никто и не заметит)))


Сорян, но почему-то кажется, что люди с подобной псевдо-онтологической риторикой первыми и побегут бронировать койки во спасение своих жалких и никчемных жизней )

Ну это ваше мнение. С другой стороны, инстинкт самосохранения тоже никто не отменял. Обещаю, вашу койку не займу)))
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:49

  Hotab написав:
  vetka написав:Ну не родилась бы и я что?

Тему можно развить:
- ну заболел ваш ребенок , зачем лечить его, тратить деньги. Ведь он мог и не родиться. Мир ничего не потерял бы
- Ну сбил я вас на машине , ну инвалид вы, но могли бы вообще погибнуть, или не родиться. В конце концов свою пользу миру вы можете приносить и инвалидом.
Циничненько, но вы сами начали.

А тем временем у мышебратьев все интереснее и интереснее.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5469 ... gYFjGq6QVU

Можно тему развить, но не этом форуме))
Статью вашу просмотрела, очередная порция всё пропало, ничего нового, даже слог тот же, горы трупов, ходим по головам. Уже так надоело это коронобесие.
Востаннє редагувалось vetka в Пон 26 жов, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:51

  freeze написав:Прапор, это тебе так только кажется.
Стоматологи, упаковочные ножи на Новой почте в неумелых руках, шприц, прикопанный в песок ночью на пляже и утром воткнувшийся тебе в пятку - иногда жизнь полна неожиданностей, может тебе уже разлила Аннушка масло, а ты бежишь такой счастливый в презервативе, а пох. :mrgreen:


Так и с твоей вакциной тоже самое, если Аннушка уже купила масло и даже его пролила, ты не умрешь от ковида или от кирпича на голову - твою вакцинированную голову отрежет русская женщина, комсомолка. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:58

  Hotab написав:А тем временем у мышебратьев все интереснее и интереснее.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5469 ... gYFjGq6QVU


Спасибо за инфу. Теперь хорошее настроение на весь вечер. Вот если бы только все русские до одного передохли ... :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:06

  Libo написав:Вот если бы только все русские до одного передохли ... :lol:


А на кого ты тогда кривую рожу будешь списывать? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:22

  Libo написав:
Спасибо за инфу. Теперь хорошее настроение на весь вечер. Вот если бы только все русские до одного передохли ... :lol:

При нормальной модерации тебя должны за такое забанить навечно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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