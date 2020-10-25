Тему можно развить: - ну заболел ваш ребенок , зачем лечить его, тратить деньги. Ведь он мог и не родиться. Мир ничего не потерял бы - Ну сбил я вас на машине , ну инвалид вы, но могли бы вообще погибнуть, или не родиться. В конце концов свою пользу миру вы можете приносить и инвалидом. Циничненько, но вы сами начали.
vetka написав:Ну не родилась бы и я что? Во вселенском масштабе, если смотреть со стороны теоретической физики, человек это даже не букашка, а вообще меньше пылинки и его появление, как и изчезновение никто и не заметит)))
Сорян, но почему-то кажется, что люди с подобной псевдо-онтологической риторикой первыми и побегут бронировать койки во спасение своих жалких и никчемных жизней )
Ну это ваше мнение. С другой стороны, инстинкт самосохранения тоже никто не отменял. Обещаю, вашу койку не займу)))
Тему можно развить: - ну заболел ваш ребенок , зачем лечить его, тратить деньги. Ведь он мог и не родиться. Мир ничего не потерял бы - Ну сбил я вас на машине , ну инвалид вы, но могли бы вообще погибнуть, или не родиться. В конце концов свою пользу миру вы можете приносить и инвалидом. Циничненько, но вы сами начали.
freeze написав:Прапор, это тебе так только кажется. Стоматологи, упаковочные ножи на Новой почте в неумелых руках, шприц, прикопанный в песок ночью на пляже и утром воткнувшийся тебе в пятку - иногда жизнь полна неожиданностей, может тебе уже разлила Аннушка масло, а ты бежишь такой счастливый в презервативе, а пох.
Так и с твоей вакциной тоже самое, если Аннушка уже купила масло и даже его пролила, ты не умрешь от ковида или от кирпича на голову - твою вакцинированную голову отрежет русская женщина, комсомолка.