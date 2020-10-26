Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 жов, 2020 21:47
vetka написав:
Ну не родилась бы и я что?
Тему можно развить:
- ну заболел ваш ребенок , зачем лечить его, тратить деньги. Ведь он мог и не родиться. Мир ничего не потерял бы
- Ну сбил я вас на машине , ну инвалид вы, но могли бы вообще погибнуть, или не родиться. В конце концов свою пользу миру вы можете приносить и инвалидом.
Циничненько, но вы сами начали.
А тем временем у мышебратьев все интереснее и интереснее.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5469 ... gYFjGq6QVU
Hotab
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Додано: Пон 26 жов, 2020 21:48
zРадио написав: vetka написав:
Ну не родилась бы и я что? Во вселенском масштабе, если смотреть со стороны теоретической физики, человек это даже не букашка, а вообще меньше пылинки и его появление, как и изчезновение никто и не заметит)))
Сорян, но почему-то кажется, что люди с подобной псевдо-онтологической риторикой первыми и побегут бронировать койки во спасение своих жалких и никчемных жизней )
Ну это ваше мнение. С другой стороны, инстинкт самосохранения тоже никто не отменял. Обещаю, вашу койку не займу)))
vetka
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Додано: Пон 26 жов, 2020 21:49
Hotab написав: vetka написав:
Ну не родилась бы и я что?
Тему можно развить:
- ну заболел ваш ребенок , зачем лечить его, тратить деньги. Ведь он мог и не родиться. Мир ничего не потерял бы
- Ну сбил я вас на машине , ну инвалид вы, но могли бы вообще погибнуть, или не родиться. В конце концов свою пользу миру вы можете приносить и инвалидом.
Циничненько, но вы сами начали.
А тем временем у мышебратьев все интереснее и интереснее.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5469 ... gYFjGq6QVU
Можно тему развить, но не этом форуме))
Статью вашу просмотрела, очередная порция всё пропало, ничего нового, даже слог тот же, горы трупов, ходим по головам. Уже так надоело это коронобесие.
Востаннє редагувалось
vetka
в Пон 26 жов, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
vetka
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Додано: Пон 26 жов, 2020 21:58
Спасибо за инфу. Теперь хорошее настроение на весь вечер. Вот если бы только все русские до одного передохли ...
Libo
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Додано: Пон 26 жов, 2020 22:31
Libo написав: shapo написав: Libo написав:
Спасибо за инфу. Теперь хорошее настроение на весь вечер. Вот если бы только все русские до одного передохли ...
При нормальной модерации тебя должны за такое забанить навечно
Привет, стройбат!
Ты еще не кашляешь?
Не забудь адрес могилки оставить пока рука ручку держит. Обешаю после прививки цветы отнести
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
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Додано: Пон 26 жов, 2020 22:34
shapo написав:
Не забудь адрес могилки оставить пока рука ручку держит. Обешаю после прививки цветы отнести
От русских, ваты и иудеев не принимаю. Исключение только для симпатичных иудеек.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 22:35
vetka написав:
очередная порция всё пропало, ничего нового, даже слог тот же, горы трупов,
Согласен. Откуда этому новому взяться. Вирус тот же, действует примерно так же.
Вы когда сводки из Донбасса иди Карабаха читаете, тоже так же реагируете : "все те же трупы, ничего нового".
Hotab
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Додано: Пон 26 жов, 2020 22:37
shapo написав:
Еще один "патриот" африканский решил что-то вякнуть
Вякает дед ламповый, пока ещё может это делать. Слово "пока что" вообще уже неотъемлемое в отношении него)))
Hotab
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Додано: Пон 26 жов, 2020 22:41
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Додано: Пон 26 жов, 2020 22:45
Германия тоже прибегнет к повторному локдауну. Но пока он им видится менее радикальным, чем весенний
"Bild" - Merkel plant "Lockdown Light" - Restaurants sollen schließen https://de.reuters.com/article/virus-de ... EKBN27B24C
zРадио
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