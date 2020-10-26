vetka написав:....... тут принято дико бояться коронавируса)))
Дико бояться не надо, но
Обследования переболевших коронавирусом детей свидетельствуют об угрозе низкой фертильности следующих поколений. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.
«Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», — отметила она.
Намазова-Баранова уточнила, что у таких детей на 30% снижаются когнитивные функции.
Специалисты проанализировали данные почти 77 тыс. заболевших в Великобритании, пишет Daily Mail. Оказалось, что до августа смерть после диагностики коронавируса наступала через 13 дней, а сейчас этот показатель составляет 7 дней.
Также отмечается, что COVID-19 склонен мутировать, но этот фактор лишь незначительно влияет на тяжесть протекания болезни.