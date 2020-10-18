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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2031203220332034 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 8 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 38% 3 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 13% 1 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 38% 3 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 13% 1 Всього голосів : 8 Додано: Пон 26 жов, 2020 23:59 vetka написав: .......

тут принято дико бояться коронавируса))) .......тут принято дико бояться коронавируса)))

Дико бояться не надо, но

Обследования переболевших коронавирусом детей свидетельствуют об угрозе низкой фертильности следующих поколений. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.



«Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», — отметила она.



Намазова-Баранова уточнила, что у таких детей на 30% снижаются когнитивные функции.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/10/26/1869969.html

И

Специалисты проанализировали данные почти 77 тыс. заболевших в Великобритании, пишет Daily Mail. Оказалось, что до августа смерть после диагностики коронавируса наступала через 13 дней, а сейчас этот показатель составляет 7 дней.



Также отмечается, что COVID-19 склонен мутировать, но этот фактор лишь незначительно влияет на тяжесть протекания болезни.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/10/26/1869914.html Дико бояться не надо, но Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17461 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4572 раз. Подякували: 4258 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 жов, 2020 00:51 Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине пять регионов не успевают проверять тесты на коронавирус день в день. При этом 12 регионов тестируют все образцы в день получения.



Об этом Ляшко сообщил в эфире "Громадського радіо".



По его словам, наибольшее количество остатков тестов на COVID-19 остается после рабочего дня в Харькове, Киеве, Сумах, в Донецкой и Одесской областях.



"Эти пять регионов формируют количество остатков, и именно на эти области направлено наша приоритизация совершенствования лабораторной сети, чтобы уменьшить остатки тестов", - добавил Ляшко.

https://www.rbc.ua/rus/news/minzdrave-nazvali-regiony-uspevayut-proveryat-1603741972.html ЛАД 2 Повідомлень: 17461 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4572 раз. Подякували: 4258 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 жов, 2020 02:11 Интересно и не очень понятно.

Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания, Швеция, Финляндия - ежедневное количество новых случаев существенно выше, чем было весной.

При этом ежедневное количество смертей растет значительно слабее и намного ниже весеннего. В Швеции и Финляндии вообще почти нет роста.



Можно было бы попробовать объяснить ростом тестирования и лучшим лечением, но... в то же время в России, Израиле, Греции вместе с ростом ежедневного числа новых случаев так же быстро растёт ежедневное количество смертей.



Украину не рассматриваем, т.к. у нас всё ещё идёт первая волна и не было даже попыток снижения заболеваемости. В отличие от вышеприведенных стран. ЛАД 2 Повідомлень: 17461 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4572 раз. Подякували: 4258 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 жов, 2020 02:48 «Мер» окупованої Ялти Іван Імгрунт помер від коронавірусу. Проте, деякі російські ЗМІ подейкують, що причиною смерті могла стати не іфекція, а вакцина, яку випускає Росія.







18 Жовтень 2020,







2 жовтня підконтрольний Росії голова Ялти Іван Імгрунт на своїй сторінці в Фейсбуці повідомляв, що його стан оцінюється як «стабільний». Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7258 1666087

Zebra Пон 26 жов, 2020 14:52