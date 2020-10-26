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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 жов, 2020 09:55
https://www.youtube.com/watch?v=Q2tIZ0icO7M
vitaliy_berdinskikh написав:
Сперматогенез у мальчиков. Украинские учоные отбирают корону британских.
А, не, пардон, то российские учоные.
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yanyura
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:22
vetka написав:
...
Ну а как по другому природа будет бороться с перенаселением?
Вы пантеист?
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:24
yanyura
vitaliy_berdinskikh написав:
Сперматогенез у мальчиков. Украинские учоные отбирают корону британских.
А, не, пардон, то российские учоные.
уже ответил.
13-14-15-летних тоже могли назвать мальчиками.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:36
ЛАД написав: vetka написав:
...
Ну а как по другому природа будет бороться с перенаселением?
Вы пантеист?
я не знаю кто это, но скорее всего нет.
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vetka
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:47
А вы тут все спорите ? Так и не поняли , К о в и д 19 искусственно созданная хрень . Под нее сильные мира сего перестраивают уклад жизни . Жить будем хуже .
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Uppi
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:51
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greenozon
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:56
greenozon написав:
В пересчёте на общее количество населения плюс-минус у них ровно такая же ситуация как и у нас по всем показателям.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:00
Uppi написав:
А вы тут все спорите ? Так и не поняли , К о в и д 19 искусственно созданная хрень . Под нее сильные мира сего перестраивают уклад жизни
. Жить будем хуже .
А что именно перестраивается?
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vetka
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:03
А у нас какая ситуация ? Где можно посмотреть статистику смертности за 20 год помесячно в Украине ?
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Uppi
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