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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2031203220332034

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.2 5 12
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
42%
5
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
1
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
5
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:55

  vitaliy_berdinskikh написав:Сперматогенез у мальчиков. Украинские учоные отбирают корону британских.

А, не, пардон, то российские учоные. :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=Q2tIZ0icO7M
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:22

  vetka написав:...
Ну а как по другому природа будет бороться с перенаселением?

Вы пантеист?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:24

  vitaliy_berdinskikh написав:Сперматогенез у мальчиков. Украинские учоные отбирают корону британских.

А, не, пардон, то российские учоные. :mrgreen:

yanyura уже ответил. :)
13-14-15-летних тоже могли назвать мальчиками.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:36

  ЛАД написав:
  vetka написав:...
Ну а как по другому природа будет бороться с перенаселением?

Вы пантеист?

я не знаю кто это, но скорее всего нет.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А вы тут все спорите ? Так и не поняли , К о в и д 19 искусственно созданная хрень . Под нее сильные мира сего перестраивают уклад жизни . Жить будем хуже .
Uppi
 
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:56

  greenozon написав:Зображення


В пересчёте на общее количество населения плюс-минус у них ровно такая же ситуация как и у нас по всем показателям.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:00

  Uppi написав:А вы тут все спорите ? Так и не поняли , К о в и д 19 искусственно созданная хрень . Под нее сильные мира сего перестраивают уклад жизни . Жить будем хуже .

А что именно перестраивается?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:03

  freeze написав:
  greenozon написав:Зображення


В пересчёте на общее количество населения плюс-минус у них ровно такая же ситуация как и у нас по всем показателям.

А у нас какая ситуация ? Где можно посмотреть статистику смертности за 20 год помесячно в Украине ?
Uppi
 
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  #<1 ... 2031203220332034
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