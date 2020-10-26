Додано: Вів 27 жов, 2020 12:13

Uppi написав: vetka написав: Uppi написав: А вы тут все спорите ? Так и не поняли , К о в и д 19 искусственно созданная хрень . Под нее сильные мира сего перестраивают уклад жизни . Жить будем хуже . А вы тут все спорите ? Так и не поняли , К о в и д 19 искусственно созданная хрень . Под нее сильные мира сего. Жить будем хуже .

А что именно перестраивается? А что именно перестраивается?

Сокращение прав и свобод . Борьба с малым бизнесом . Борьба с религиями . Под надуманным поводом вас закрывают дома . Контролирую ваше перемещение . Сокращение прав и свобод . Борьба с малым бизнесом . Борьба с религиями . Под надуманным поводом вас закрывают дома . Контролирую ваше перемещение .

Ну тогда б уже лучше чуму запустили, она чисто визуально страшнее, чем банальная потеря обоняния. Особенно бубонная форма, бррр.Из википедии:В истории известны три колоссальные пандемии чумы. Как только чума — болезнь, изначально свойственная пустынным и степным грызунам, нашла дорогу к людям — она начала свирепствовать с ожесточением, которого ещё не знала история человечества. Действительно, если при эпидемиях натуральной оспы, холеры, сыпного тифа, испанского гриппа, гриппа H1N1, COVID-19 и многих других — погибало, за редкими исключениями, не больше 30 % заболевших, то заболевание чумой означало верную смерть. Заболевший неминуемо умирал через несколько дней, поэтому ужас эпидемий чумы затмевал ужас всех войн.