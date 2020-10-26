Сокращение прав и свобод . Борьба с малым бизнесом . Борьба с религиями . Под надуманным поводом вас закрывают дома . Контролирую ваше перемещение .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:07
Сокращение прав и свобод . Борьба с малым бизнесом . Борьба с религиями . Под надуманным поводом вас закрывают дома . Контролирую ваше перемещение .
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:09
Покрутите эту ветку назад, ссылки давали на такую информацию. Где-то на последних ста страницах. Если интересно вам, конечно. Но, думаю, вам на самом деле неинтересно, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:13
Ну тогда б уже лучше чуму запустили, она чисто визуально страшнее, чем банальная потеря обоняния. Особенно бубонная форма, бррр.
Из википедии:
В истории известны три колоссальные пандемии чумы. Как только чума — болезнь, изначально свойственная пустынным и степным грызунам, нашла дорогу к людям — она начала свирепствовать с ожесточением, которого ещё не знала история человечества. Действительно, если при эпидемиях натуральной оспы, холеры, сыпного тифа, испанского гриппа, гриппа H1N1, COVID-19 и многих других — погибало, за редкими исключениями, не больше 30 % заболевших, то заболевание чумой означало верную смерть. Заболевший неминуемо умирал через несколько дней, поэтому ужас эпидемий чумы затмевал ужас всех войн.
Востаннє редагувалось vetka в Вів 27 жов, 2020 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Якщо лінь шукати, то продублюю.
Є щоденна статистика за даними Мінюсту. Реєстр за останній місяць ще наповнюється. Але смертність вже з середини вересня вища, ніж влітку. Попри від'ємне щорічне сальдо. Можливо сезонний фактор, але даних за попередні роки не знайшов.
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:18
Это экспресс-тест на антиген к коронавирусу, а не ПЦР на наличие вируса в данный момент.Из всех лабораторий Киева самый быстрый результат ПЦР в "ДНК-лаборатории": если сдаешь с 7до 9 утра результат будет вечером у них на сайте,сертификат или вечером этого же дня в их центральном отделении или утром следующего дня -в отделении где сдавался анализ.Цена 725 грн.
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:22
Воспользовалась поиском . Почему спрашивала, нашу стату прячут Так вот если сравнивать период январь-август 20 и 19 годов . В Украине в 19 году умерло больше на 16 304 человек .
Выводы нет никакой Э П И Д Е М И И .
И керманычи знают , потому деньги тратят на дороги .
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:34
Методика исследования и как они пришли к этим выводам - остаётся нераскрытой
За Виталия Наливкина!
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:37
Это просто уровень цинизма какой то. В онкологии больные за свой счет покупают спиртовые салфетки чтобы укол получить. Стоимость операций и лекарств... но на ремонт универов и дорог да, денег отсыпь.
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:53
Пока граждане оплачивают за свой счет тесты в связи с коронабесием, без которых нельзя провести плановую операцию или диагностическое исследование (эндоскопию, УЗИ и т.д.), Кабмин забрал деньги с программы диагностики рака и передал их на улучшение дорог, реставрацию монастыря и развитие шахты:
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:58
Зачем им эта морока? Они и так неплохо живут
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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