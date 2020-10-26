RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2033203420352036>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 14
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
36%
5
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
1
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
6
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:07

  vetka написав:
  Uppi написав:А вы тут все спорите ? Так и не поняли , К о в и д 19 искусственно созданная хрень . Под нее сильные мира сего перестраивают уклад жизни . Жить будем хуже .

А что именно перестраивается?

Сокращение прав и свобод . Борьба с малым бизнесом . Борьба с религиями . Под надуманным поводом вас закрывают дома . Контролирую ваше перемещение .
Uppi
 
Повідомлень: 143
З нами з: 22.04.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:09

  Uppi написав:А у нас какая ситуация ? Где можно посмотреть статистику смертности за 20 год помесячно в Украине ?


Покрутите эту ветку назад, ссылки давали на такую информацию. Где-то на последних ста страницах. Если интересно вам, конечно. Но, думаю, вам на самом деле неинтересно, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18877
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4526 раз.
Подякували: 7249 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:13

  Uppi написав:
  vetka написав:
  Uppi написав:А вы тут все спорите ? Так и не поняли , К о в и д 19 искусственно созданная хрень . Под нее сильные мира сего перестраивают уклад жизни . Жить будем хуже .

А что именно перестраивается?

Сокращение прав и свобод . Борьба с малым бизнесом . Борьба с религиями . Под надуманным поводом вас закрывают дома . Контролирую ваше перемещение .

Ну тогда б уже лучше чуму запустили, она чисто визуально страшнее, чем банальная потеря обоняния. Особенно бубонная форма, бррр.
Из википедии:
В истории известны три колоссальные пандемии чумы. Как только чума — болезнь, изначально свойственная пустынным и степным грызунам, нашла дорогу к людям — она начала свирепствовать с ожесточением, которого ещё не знала история человечества. Действительно, если при эпидемиях натуральной оспы, холеры, сыпного тифа, испанского гриппа, гриппа H1N1, COVID-19 и многих других — погибало, за редкими исключениями, не больше 30 % заболевших, то заболевание чумой означало верную смерть. Заболевший неминуемо умирал через несколько дней, поэтому ужас эпидемий чумы затмевал ужас всех войн.
Востаннє редагувалось vetka в Вів 27 жов, 2020 12:47, всього редагувалось 1 раз.
vetka
 
Повідомлень: 6602
З нами з: 04.03.14
Подякував: 412 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Uppi написав:А у нас какая ситуация ? Где можно посмотреть статистику смертности за 20 год помесячно в Украине ?

Якщо лінь шукати, то продублюю.
Є щоденна статистика за даними Мінюсту. Реєстр за останній місяць ще наповнюється. Але смертність вже з середини вересня вища, ніж влітку. Попри від'ємне щорічне сальдо. Можливо сезонний фактор, але даних за попередні роки не знайшов.
https://public.tableau.com/views/TheRAT ... y&:origin=
stryzhko
 
Повідомлень: 1365
З нами з: 04.10.16
Подякував: 335 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:18

  Бывалый написав:Появился недавно в Синево за 800 грн 15-минутный тест
https://glavcom.ua/news/v-ukrajini-zyav ... 13315.html

Это экспресс-тест на антиген к коронавирусу, а не ПЦР на наличие вируса в данный момент.Из всех лабораторий Киева самый быстрый результат ПЦР в "ДНК-лаборатории": если сдаешь с 7до 9 утра результат будет вечером у них на сайте,сертификат или вечером этого же дня в их центральном отделении или утром следующего дня -в отделении где сдавался анализ.Цена 725 грн.
Tat_888
Аватар користувача
 
Повідомлень: 78
З нами з: 11.06.15
Подякував: 357 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:22

  Uppi написав:
  freeze написав:
  greenozon написав:Зображення


В пересчёте на общее количество населения плюс-минус у них ровно такая же ситуация как и у нас по всем показателям.

А у нас какая ситуация ? Где можно посмотреть статистику смертности за 20 год помесячно в Украине ?

Воспользуйся такой штукой как поиск в интернете. Скажем, найди сайт гос статистики украины.

Воспользовалась поиском . Почему спрашивала, нашу стату прячут :) Так вот если сравнивать период январь-август 20 и 19 годов . В Украине в 19 году умерло больше на 16 304 человек .
Выводы нет никакой Э П И Д Е М И И .
И керманычи знают , потому деньги тратят на дороги .
Uppi
 
Повідомлень: 143
З нами з: 22.04.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:34

  vitaliy_berdinskikh написав:Сперматогенез у мальчиков. Украинские учоные отбирают корону британских.

А, не, пардон, то российские учоные. :mrgreen:

Методика исследования и как они пришли к этим выводам - остаётся нераскрытой
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12996
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7276 раз.
Подякували: 3441 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:37

  Uppi написав:Воспользовалась поиском . Почему спрашивала, нашу стату прячут :) Так вот если сравнивать период январь-август 20 и 19 годов . В Украине в 19 году умерло больше на 16 304 человек .
Выводы нет никакой Э П И Д Е М И И .
И керманычи знают , потому деньги тратят на дороги .


Это просто уровень цинизма какой то. В онкологии больные за свой счет покупают спиртовые салфетки чтобы укол получить. Стоимость операций и лекарств... но на ремонт универов и дорог да, денег отсыпь.
vano80
 
Повідомлень: 1889
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:53

  vano80 написав:
  Uppi написав:Воспользовалась поиском . Почему спрашивала, нашу стату прячут :) Так вот если сравнивать период январь-август 20 и 19 годов . В Украине в 19 году умерло больше на 16 304 человек .
Выводы нет никакой Э П И Д Е М И И .
И керманычи знают , потому деньги тратят на дороги .

Это просто уровень цинизма какой то. В онкологии больные за свой счет покупают спиртовые салфетки чтобы укол получить. Стоимость операций и лекарств... но на ремонт универов и дорог да, денег отсыпь.

Пока граждане оплачивают за свой счет тесты в связи с коронабесием, без которых нельзя провести плановую операцию или диагностическое исследование (эндоскопию, УЗИ и т.д.), Кабмин забрал деньги с программы диагностики рака и передал их на улучшение дорог, реставрацию монастыря и развитие шахты:
https://sud.ua/ru/news/publication/1832 ... -na-dorogi
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-peredac ... 1276211020
Igneus
 
Повідомлень: 761
З нами з: 29.08.18
Подякував: 320 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:58

  Uppi написав:А вы тут все спорите ? Так и не поняли , К о в и д 19 искусственно созданная хрень . Под нее сильные мира сего перестраивают уклад жизни . Жить будем хуже .

Зачем им эта морока? Они и так неплохо живут 8)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17681
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2848 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2033203420352036>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 77st, s0v7a і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7258 1666205
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 жов, 2020 14:52
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6583)
27.10.2020 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.