Uppi написав:Воспользовалась поиском . Почему спрашивала, нашу стату прячут Так вот если сравнивать период январь-август 20 и 19 годов . В Украине в 19 году умерло больше на 16 304 человек . Выводы нет никакой Э П И Д Е М И И . И керманычи знают , потому деньги тратят на дороги .
Это просто уровень цинизма какой то. В онкологии больные за свой счет покупают спиртовые салфетки чтобы укол получить. Стоимость операций и лекарств... но на ремонт универов и дорог да, денег отсыпь.
Uppi написав:Воспользовалась поиском . Почему спрашивала, нашу стату прячут Так вот если сравнивать период январь-август 20 и 19 годов . В Украине в 19 году умерло больше на 16 304 человек . Выводы нет никакой Э П И Д Е М И И . И керманычи знают , потому деньги тратят на дороги .
Это просто уровень цинизма какой то. В онкологии больные за свой счет покупают спиртовые салфетки чтобы укол получить. Стоимость операций и лекарств... но на ремонт универов и дорог да, денег отсыпь.
Передбачені на онкохворих гроші витратять на ремонт доріг Львівщини
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков заявив, що ніякого спеціального фонду боротьби з Covid-19 не було – така назва виникла помилково. Так він відповів на запитання журналістів про те, чому гроші, виділені на боротьбу з коронавірусом, були витрачені на будівництво і ремонти доріг.
«У нас плани не мінялися. Ми почали їх обговорювати в середині грудня, а представили офіційно в січні. Спочатку було фінансування на рівні 85 мільярдів гривень на 4200 кілометрів державних доріг. Планувалося, що 35 мільярдів ми отримаємо з коштів, які “Газпром” у вигляді штрафів виплатив “Нафтогазу”. Коли проводили секвестр бюджету, створили спецфонд, який вдало назвали Covid-фондом», – заявив Кубраков в інтерв’ю «Бабелю», яке вийшло вранці вівторка, 27 жовтня. Саме ж інтерв’ю журналісти взяли 15 жовтня у рамках спілкування з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком».
Як уточнив голова «Укравтодору», «Нафтогаз» перерахував 27-28 до бюджету 27-28 млрд грн, їх помістили у фонд, звідки компанія сумарно отримала 35 млрд.
«Я думаю, це наш комунікаційний промах, що спецфонд сформувався як Covid-фонд», – додав він
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
ЛАД написав:Интересно и не очень понятно. Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания, Швеция, Финляндия - ежедневное количество новых случаев существенно выше, чем было весной. При этом ежедневное количество смертей растет значительно слабее и намного ниже весеннего. В Швеции и Финляндии вообще почти нет роста.
Можно было бы попробовать объяснить ростом тестирования и лучшим лечением, но... в то же время в России, Израиле, Греции вместе с ростом ежедневного числа новых случаев так же быстро растёт ежедневное количество смертей.
Украину не рассматриваем, т.к. у нас всё ещё идёт первая волна и не было даже попыток снижения заболеваемости. В отличие от вышеприведенных стран.