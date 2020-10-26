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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2034203520362037>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 15
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
5
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
1
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
47%
7
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:08

  Igneus написав:
  vano80 написав:
  Uppi написав:Воспользовалась поиском . Почему спрашивала, нашу стату прячут :) Так вот если сравнивать период январь-август 20 и 19 годов . В Украине в 19 году умерло больше на 16 304 человек .
Выводы нет никакой Э П И Д Е М И И .
И керманычи знают , потому деньги тратят на дороги .

Это просто уровень цинизма какой то. В онкологии больные за свой счет покупают спиртовые салфетки чтобы укол получить. Стоимость операций и лекарств... но на ремонт универов и дорог да, денег отсыпь.

Пока граждане оплачивают за свой счет тесты в связи с коронабесием, без которых нельзя провести плановую операцию или диагностическое исследование (эндоскопию, УЗИ и т.д.), Кабмин забрал деньги с программы диагностики рака и передал их на улучшение дорог, реставрацию монастыря и развитие шахты:
https://sud.ua/ru/news/publication/1832 ... -na-dorogi
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-peredac ... 1276211020

73% не могли ошибиться
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:09

  vano80 написав:
  Uppi написав:Воспользовалась поиском . Почему спрашивала, нашу стату прячут :) Так вот если сравнивать период январь-август 20 и 19 годов . В Украине в 19 году умерло больше на 16 304 человек .
Выводы нет никакой Э П И Д Е М И И .
И керманычи знают , потому деньги тратят на дороги .


Это просто уровень цинизма какой то. В онкологии больные за свой счет покупают спиртовые салфетки чтобы укол получить. Стоимость операций и лекарств... но на ремонт универов и дорог да, денег отсыпь.

Передбачені на онкохворих гроші витратять на ремонт доріг Львівщини

https://zaxid.net/news/
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:09

Они и так неплохо живут 8)


Ну у кого-то суп постный, а у кого-то жемчуг мелкий...
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Так вот если сравнивать период январь-август 20 и 19 годов . В Украине в 19 году умерло больше на 16 304 человек .


То не все так просто. Якщо протягнути по роках Вікова структура населення до 2020 р. http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php то видно, що після 1943 р.н. чисельність суттєво зменшується на декілька років, а тоді знову бебі-бумери і смертність років за три зросте, якщо кардинально не виросте тривалість життя. Відповідно і смертність мала би знизитись. Причини смертності: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:13

  Zebra написав:
  Igneus написав: Пока граждане оплачивают за свой счет тесты в связи с коронабесием, без которых нельзя провести плановую операцию или диагностическое исследование (эндоскопию, УЗИ и т.д.), Кабмин забрал деньги с программы диагностики рака и передал их на улучшение дорог, реставрацию монастыря и развитие шахты:
https://sud.ua/ru/news/publication/1832 ... -na-dorogi
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-peredac ... 1276211020
73% не могли ошибиться

Не ругайте их, они "устали и отчаялись" (с).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:16

  vano80 написав: Передбачені на онкохворих гроші витратять на ремонт доріг Львівщини
https://zaxid.net/news
Оттуда же
Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков заявив, що ніякого спеціального фонду боротьби з Covid-19 не було – така назва виникла помилково. Так він відповів на запитання журналістів про те, чому гроші, виділені на боротьбу з коронавірусом, були витрачені на будівництво і ремонти доріг.

«У нас плани не мінялися. Ми почали їх обговорювати в середині грудня, а представили офіційно в січні. Спочатку було фінансування на рівні 85 мільярдів гривень на 4200 кілометрів державних доріг. Планувалося, що 35 мільярдів ми отримаємо з коштів, які “Газпром” у вигляді штрафів виплатив “Нафтогазу”. Коли проводили секвестр бюджету, створили спецфонд, який вдало назвали Covid-фондом», – заявив Кубраков в інтерв’ю «Бабелю», яке вийшло вранці вівторка, 27 жовтня. Саме ж інтерв’ю журналісти взяли 15 жовтня у рамках спілкування з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком».

Як уточнив голова «Укравтодору», «Нафтогаз» перерахував 27-28 до бюджету 27-28 млрд грн, їх помістили у фонд, звідки компанія сумарно отримала 35 млрд.

«Я думаю, це наш комунікаційний промах, що спецфонд сформувався як Covid-фонд», – додав він

:shock: :shock: :?: :?:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:25

  ЛАД написав:Интересно и не очень понятно.
Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания, Швеция, Финляндия - ежедневное количество новых случаев существенно выше, чем было весной.
При этом ежедневное количество смертей растет значительно слабее и намного ниже весеннего. В Швеции и Финляндии вообще почти нет роста.

Можно было бы попробовать объяснить ростом тестирования и лучшим лечением, но... в то же время в России, Израиле, Греции вместе с ростом ежедневного числа новых случаев так же быстро растёт ежедневное количество смертей.

Украину не рассматриваем, т.к. у нас всё ещё идёт первая волна и не было даже попыток снижения заболеваемости. В отличие от вышеприведенных стран.

там слабаки вимерли при першій хвилі
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:42

  Starikan написав:
  Uppi написав:А вы тут все спорите ? Так и не поняли , К о в и д 19 искусственно созданная хрень . Под нее сильные мира сего перестраивают уклад жизни . Жить будем хуже .

Зачем им эта морока? Они и так неплохо живут 8)

Хотя Вы внесли предложение игнорировать меня, но я Вам отвечу.

Для того, чтобы сильные мира сего продолжали так неплохо жить, нужно, как минимум, чтобы кто-то иной, во-первых, создал эти средства для жизни, во-вторых, перераспределил в их пользу эти средства, в-третьих, обеспечил их безопасность во время потребления этих средств.

На мой взгляд, для решения этих трех задач сильным мира сего нужно молодое и среднее поколения, с которыми они вынуждены делиться частью этих средств.
Что касается старшего (пенсионного) поколения, то для сильных мира сего оно является лишь обузой, и поэтому мы имеем то, что имеем.

В Пенсионном фонде Украины, например, существуют специальные "темники" с рекомендациями не только для того, как нарушить законы при начислениях, перерасчетах и выплатах пенсий, но даже для того, чтобы не выполнить судебные решения, которые набрали законную силу, в том числе решения Евросуда. При этом хочу подчеркнуть, что это не ноу-хау Украины, поскольку анализируя пенсионное обеспечение в других государствах Европы, например, в Италии, я пришел к выводу, что в этой сфере существует общеевропейский консенсус.

Таким образом, учитывая Ваш возраст, я удивлен Вашей позицией, поскольку именно Ваше поколение более всего материально проиграет в этой ситуации.
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 27 жов, 2020 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:46

  Starikan написав:
  vano80 написав: Передбачені на онкохворих гроші витратять на ремонт доріг Львівщини
https://zaxid.net/news
Оттуда же
Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков заявив, що ніякого спеціального фонду боротьби з Covid-19 не було – така назва виникла помилково. Так він відповів на запитання журналістів про те, чому гроші, виділені на боротьбу з коронавірусом, були витрачені на будівництво і ремонти доріг.

«У нас плани не мінялися. Ми почали їх обговорювати в середині грудня, а представили офіційно в січні. Спочатку було фінансування на рівні 85 мільярдів гривень на 4200 кілометрів державних доріг. Планувалося, що 35 мільярдів ми отримаємо з коштів, які “Газпром” у вигляді штрафів виплатив “Нафтогазу”. Коли проводили секвестр бюджету, створили спецфонд, який вдало назвали Covid-фондом», – заявив Кубраков в інтерв’ю «Бабелю», яке вийшло вранці вівторка, 27 жовтня. Саме ж інтерв’ю журналісти взяли 15 жовтня у рамках спілкування з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком».

Як уточнив голова «Укравтодору», «Нафтогаз» перерахував 27-28 до бюджету 27-28 млрд грн, їх помістили у фонд, звідки компанія сумарно отримала 35 млрд.

«Я думаю, це наш комунікаційний промах, що спецфонд сформувався як Covid-фонд», – додав він

:shock: :shock: :?: :?:

А що ви хочете?
Ніхто ще ніколи у відставку в Уркаїні не подавав. Помилок не визнавав. Завджи хтось інший винен.

Згадайте падіння АН-26 в Хар.області ... Хто там виним опинився? Пілот...
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:02

  Zebra написав:73% не могли ошибиться


Угу, а флагшток в киеве за 50 лямов это вещь необходимая. Жаль его невидно с ломоносова и верховынной, люди умирали бы патриотичненько.
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