Uppi написав:Воспользовалась поиском . Почему спрашивала, нашу стату прячут Так вот если сравнивать период январь-август 20 и 19 годов . В Украине в 19 году умерло больше на 16 304 человек . Выводы нет никакой Э П И Д Е М И И . И керманычи знают , потому деньги тратят на дороги .
Это просто уровень цинизма какой то. В онкологии больные за свой счет покупают спиртовые салфетки чтобы укол получить. Стоимость операций и лекарств... но на ремонт универов и дорог да, денег отсыпь.
Uppi написав:Воспользовалась поиском . Почему спрашивала, нашу стату прячут Так вот если сравнивать период январь-август 20 и 19 годов . В Украине в 19 году умерло больше на 16 304 человек . Выводы нет никакой Э П И Д Е М И И . И керманычи знают , потому деньги тратят на дороги .
Это просто уровень цинизма какой то. В онкологии больные за свой счет покупают спиртовые салфетки чтобы укол получить. Стоимость операций и лекарств... но на ремонт универов и дорог да, денег отсыпь.
Передбачені на онкохворих гроші витратять на ремонт доріг Львівщини
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков заявив, що ніякого спеціального фонду боротьби з Covid-19 не було – така назва виникла помилково. Так він відповів на запитання журналістів про те, чому гроші, виділені на боротьбу з коронавірусом, були витрачені на будівництво і ремонти доріг.
«У нас плани не мінялися. Ми почали їх обговорювати в середині грудня, а представили офіційно в січні. Спочатку було фінансування на рівні 85 мільярдів гривень на 4200 кілометрів державних доріг. Планувалося, що 35 мільярдів ми отримаємо з коштів, які “Газпром” у вигляді штрафів виплатив “Нафтогазу”. Коли проводили секвестр бюджету, створили спецфонд, який вдало назвали Covid-фондом», – заявив Кубраков в інтерв’ю «Бабелю», яке вийшло вранці вівторка, 27 жовтня. Саме ж інтерв’ю журналісти взяли 15 жовтня у рамках спілкування з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком».
Як уточнив голова «Укравтодору», «Нафтогаз» перерахував 27-28 до бюджету 27-28 млрд грн, їх помістили у фонд, звідки компанія сумарно отримала 35 млрд.
«Я думаю, це наш комунікаційний промах, що спецфонд сформувався як Covid-фонд», – додав він
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
ЛАД написав:Интересно и не очень понятно. Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания, Швеция, Финляндия - ежедневное количество новых случаев существенно выше, чем было весной. При этом ежедневное количество смертей растет значительно слабее и намного ниже весеннего. В Швеции и Финляндии вообще почти нет роста.
Можно было бы попробовать объяснить ростом тестирования и лучшим лечением, но... в то же время в России, Израиле, Греции вместе с ростом ежедневного числа новых случаев так же быстро растёт ежедневное количество смертей.
Украину не рассматриваем, т.к. у нас всё ещё идёт первая волна и не было даже попыток снижения заболеваемости. В отличие от вышеприведенных стран.
Uppi написав:А вы тут все спорите ? Так и не поняли , К о в и д 19 искусственно созданная хрень . Под нее сильные мира сего перестраивают уклад жизни . Жить будем хуже .
Зачем им эта морока? Они и так неплохо живут
Хотя Вы внесли предложение игнорировать меня, но я Вам отвечу.
Для того, чтобы сильные мира сего продолжали так неплохо жить, нужно, как минимум, чтобы кто-то иной, во-первых, создал эти средства для жизни, во-вторых, перераспределил в их пользу эти средства, в-третьих, обеспечил их безопасность во время потребления этих средств.
На мой взгляд, для решения этих трех задач сильным мира сего нужно молодое и среднее поколения, с которыми они вынуждены делиться частью этих средств. Что касается старшего (пенсионного) поколения, то для сильных мира сего оно является лишь обузой, и поэтому мы имеем то, что имеем.
В Пенсионном фонде Украины, например, существуют специальные "темники" с рекомендациями не только для того, как нарушить законы при начислениях, перерасчетах и выплатах пенсий, но даже для того, чтобы не выполнить судебные решения, которые набрали законную силу, в том числе решения Евросуда. При этом хочу подчеркнуть, что это не ноу-хау Украины, поскольку анализируя пенсионное обеспечение в других государствах Европы, например, в Италии, я пришел к выводу, что в этой сфере существует общеевропейский консенсус.
Таким образом, учитывая Ваш возраст, я удивлен Вашей позицией, поскольку именно Ваше поколение более всего материально проиграет в этой ситуации.
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 27 жов, 2020 14:02, всього редагувалось 1 раз.
Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков заявив, що ніякого спеціального фонду боротьби з Covid-19 не було – така назва виникла помилково. Так він відповів на запитання журналістів про те, чому гроші, виділені на боротьбу з коронавірусом, були витрачені на будівництво і ремонти доріг.
«У нас плани не мінялися. Ми почали їх обговорювати в середині грудня, а представили офіційно в січні. Спочатку було фінансування на рівні 85 мільярдів гривень на 4200 кілометрів державних доріг. Планувалося, що 35 мільярдів ми отримаємо з коштів, які “Газпром” у вигляді штрафів виплатив “Нафтогазу”. Коли проводили секвестр бюджету, створили спецфонд, який вдало назвали Covid-фондом», – заявив Кубраков в інтерв’ю «Бабелю», яке вийшло вранці вівторка, 27 жовтня. Саме ж інтерв’ю журналісти взяли 15 жовтня у рамках спілкування з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком».
Як уточнив голова «Укравтодору», «Нафтогаз» перерахував 27-28 до бюджету 27-28 млрд грн, їх помістили у фонд, звідки компанія сумарно отримала 35 млрд.
«Я думаю, це наш комунікаційний промах, що спецфонд сформувався як Covid-фонд», – додав він
А що ви хочете? Ніхто ще ніколи у відставку в Уркаїні не подавав. Помилок не визнавав. Завджи хтось інший винен.
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