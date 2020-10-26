vetka написав:freeze я в курсе, что вы приверженец прививок
он на бумаге ( то есть на форуме) приверженец, а по факту от гриппа уже месяц не хочет делать прививку, как по сути и все кто подерживает истерию КОВИД тут , я уже предлагал віложить фото чека\ шприца от вакцины гриппа , но нет таких .. а вакцина уже месяц в продаже или около того
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
vitaliy_berdinskikh написав:Сперматогенез у мальчиков. Украинские учоные отбирают корону британских.
А, не, пардон, то российские учоные.
пойти что ли на...ть в пробирку ? это вообще копеечный анализ на нормальном микроскопе я на лабораторной такой делал оценивал все параметры делов на 5 минут, материал по моему был от какого-то животного
Востаннє редагувалось yama в Вів 27 жов, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Мені IFA робили перед дослідженнями безкоштовно у військовому шпиталі. При цьому цей тест є дійсним три доби. Відтак, у лікувальному масажі (20 сеансів) мені було відмовлено, адже військовий шпиталь не має коштів, щоб неодноразово робити ці тести.