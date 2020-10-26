RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2034203520362037

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 15
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
5
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
1
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
47%
7
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus написав:Пока граждане оплачивают за свой счет тесты в связи с коронабесием, без которых нельзя провести плановую операцию или диагностическое исследование (эндоскопию, УЗИ и т.д.)

Це в якому ви місті робили?В Полтаві дружині перед операцією і другу перед хімією робили безкоштовно по направленню сімейного, що ПЛР, що IFA.
stryzhko
 
Повідомлень: 1366
З нами з: 04.10.16
Подякував: 335 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:12

  stryzhko написав:
Igneus написав:Пока граждане оплачивают за свой счет тесты в связи с коронабесием, без которых нельзя провести плановую операцию или диагностическое исследование (эндоскопию, УЗИ и т.д.)

Це в якому ви місті робили?В Полтаві дружині перед операцією і другу перед хімією робили безкоштовно по направленню сімейного, що ПЛР, що IFA.

Может от операции зависит? В Киеве за свой счет делать надо и тест годен, как почему-то и флюорография 72 часа.
vetka
 
Повідомлень: 6603
З нами з: 04.03.14
Подякував: 412 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:32

  vetka написав:freeze я в курсе, что вы приверженец прививок

он на бумаге ( то есть на форуме) приверженец, а по факту от гриппа уже месяц не хочет делать прививку, как по сути и все кто подерживает истерию КОВИД тут , я уже предлагал віложить фото чека\ шприца от вакцины гриппа , но нет таких .. а вакцина уже месяц в продаже или около того
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
Повідомлень: 2865
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5571 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:36

  vitaliy_berdinskikh написав:Сперматогенез у мальчиков. Украинские учоные отбирают корону британских.

А, не, пардон, то российские учоные. :mrgreen:

пойти что ли на...ть в пробирку ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
это вообще копеечный анализ на нормальном микроскопе я на лабораторной такой делал оценивал все параметры делов на 5 минут, материал по моему был от какого-то животного
Востаннє редагувалось yama в Вів 27 жов, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
Повідомлень: 2865
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5571 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:38

  vetka написав:
  stryzhko написав:
Igneus написав:Пока граждане оплачивают за свой счет тесты в связи с коронабесием, без которых нельзя провести плановую операцию или диагностическое исследование (эндоскопию, УЗИ и т.д.)

Це в якому ви місті робили?В Полтаві дружині перед операцією і другу перед хімією робили безкоштовно по направленню сімейного, що ПЛР, що IFA.

Может от операции зависит? В Киеве за свой счет делать надо и тест годен, как почему-то и флюорография 72 часа.

Оплатність тестів та їх ціна вказані на цій гілці.
При цьому гроші на безкоштовні тести виділено Урядом лише у жовтні 2020 року. https://shpalta.media/2020/10/09/teper- ... yak-ta-de/

Мені IFA робили перед дослідженнями безкоштовно у військовому шпиталі.
При цьому цей тест є дійсним три доби.
Відтак, у лікувальному масажі (20 сеансів) мені було відмовлено, адже військовий шпиталь не має коштів, щоб неодноразово робити ці тести.
Igneus
 
Повідомлень: 763
З нами з: 29.08.18
Подякував: 320 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2034203520362037
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7258 1666221
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 жов, 2020 14:52
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21007)
27.10.2020 15:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.