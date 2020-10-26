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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2034203520362037

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 15
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
5
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
7%
1
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
47%
7
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus написав:Пока граждане оплачивают за свой счет тесты в связи с коронабесием, без которых нельзя провести плановую операцию или диагностическое исследование (эндоскопию, УЗИ и т.д.)

Це в якому ви місті робили?В Полтаві дружині перед операцією і другу перед хімією робили безкоштовно по направленню сімейного, що ПЛР, що IFA.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:12

  stryzhko написав:
Igneus написав:Пока граждане оплачивают за свой счет тесты в связи с коронабесием, без которых нельзя провести плановую операцию или диагностическое исследование (эндоскопию, УЗИ и т.д.)

Це в якому ви місті робили?В Полтаві дружині перед операцією і другу перед хімією робили безкоштовно по направленню сімейного, що ПЛР, що IFA.

Может от операции зависит? В Киеве за свой счет делать надо и тест годен, как почему-то и флюорография 72 часа.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:32

  vetka написав:freeze я в курсе, что вы приверженец прививок

он на бумаге ( то есть на форуме) приверженец, а по факту от гриппа уже месяц не хочет делать прививку, как по сути и все кто подерживает истерию КОВИД тут , я уже предлагал віложить фото чека\ шприца от вакцины гриппа , но нет таких .. а вакцина уже месяц в продаже или около того
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:36

  vitaliy_berdinskikh написав:Сперматогенез у мальчиков. Украинские учоные отбирают корону британских.

А, не, пардон, то российские учоные. :mrgreen:

пойти что ли на...ть в пробирку ? :mrgreen Такой анализ в поликлинике делают за спасибо идите проверяйтесь Экс-ковидники
это вообще копеечный анализ на нормальном микроскопе я на лабораторной такой делал оценивал все параметры делов на 5 минут, материал по моему был от какого-то животного
================
Минздрав назвал условие ужесточения карантина
Корреспондент.net, Сегодня, 15:38

Минздрав назвал условие ужесточения карантина
В настоящее время для больных коронавирусом отведено около 52 тыс. коек
Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тысячах заболевших коронавирусом в сутки.

В случае выявления 15 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 в сутки в Украине введут новые карантинные ограничения. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина во вторник, 27 октября.

"Цифра есть – 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тыс. больных в сутки – это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", – сказал он.

Ляшко подчеркнул, что эта цифра (15 тыс. заболевших в сутки – ред.) актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, при этом для отдельных регионов она может быть ниже.

"Эта цифра (для каждого региона – ред.) просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться", – пояснил замминистра.

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В Минздраве говорят, что....
ПЦР-тестирование не выявляет коронавирус у 30% больных COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге во вторник, 27 октября.
Из-за этого в Украине госпитализируют и лечат только тех, у кого есть клинические симптомы болезни.
Степанов добавил, что есть несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.

"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - пояснил министр.
Востаннє редагувалось yama в Вів 27 жов, 2020 15:57, всього редагувалось 6 разів.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:38

  vetka написав:
  stryzhko написав:
Igneus написав:Пока граждане оплачивают за свой счет тесты в связи с коронабесием, без которых нельзя провести плановую операцию или диагностическое исследование (эндоскопию, УЗИ и т.д.)

Це в якому ви місті робили?В Полтаві дружині перед операцією і другу перед хімією робили безкоштовно по направленню сімейного, що ПЛР, що IFA.

Может от операции зависит? В Киеве за свой счет делать надо и тест годен, как почему-то и флюорография 72 часа.

Оплатність тестів та їх ціна вказані на цій гілці.
При цьому гроші на безкоштовні тести виділено Урядом лише у жовтні 2020 року. https://shpalta.media/2020/10/09/teper- ... yak-ta-de/

Мені IFA робили перед дослідженнями безкоштовно у військовому шпиталі.
При цьому цей тест є дійсним три доби.
Відтак, у лікувальному масажі (20 сеансів) мені було відмовлено, адже військовий шпиталь не має коштів, щоб неодноразово робити ці тести.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:08

  change_pm написав:А що ви хочете?
Ніхто ще ніколи у відставку в Уркаїні не подавав. Помилок не визнавав. Завджи хтось інший винен.
Згадайте падіння АН-26 в Хар.області ... Хто там виним опинився? Пілот...

Незважаючи на впровадження спеціального військового збору, у посадових осіб не вистачило розуму для того, щоб придбати хоча б один новий літак для навчання молодих курсантів лише для одного військового навчального закладу, який готує військових льотчиків і штурманів для ЗСУ.

Зокрема, виробництво і ремонт військових літаків здійснюють підприємства "Укроборонпрому", який на той час очолювала людина, яка у 2013 році, перед банкопадом, за сприянням ICU, вдало перепродала банк Платінум.
Потім ця людина очолювала міністерство, а, після звільнення з "Укроборонпрому", пропонується до складу наглядової ради Ощадбанку:
https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/22/666518/

А зараз ця людина, в той час, коли родичі оплакують загиблих синів, грає в гольф і відпочиває з донькою за місцем її навчання у Лондоні:
https://biz.liga.net/ekonomika/all/inte ... e-intervyu

Нарешті, ті посадові особи, які залишилися, успішно закопують гроші з COVID-фонду під асфальт, тоді як громадяни прямо або опосередковано витрачають свої кошти на боротьбу з цим коронавірусом.
Igneus
 
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