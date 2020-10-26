vetka написав:freeze я в курсе, что вы приверженец прививок
он на бумаге ( то есть на форуме) приверженец, а по факту от гриппа уже месяц не хочет делать прививку, как по сути и все кто подерживает истерию КОВИД тут , я уже предлагал віложить фото чека\ шприца от вакцины гриппа , но нет таких .. а вакцина уже месяц в продаже или около того
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
vitaliy_berdinskikh написав:Сперматогенез у мальчиков. Украинские учоные отбирают корону британских.
А, не, пардон, то российские учоные.
пойти что ли на...ть в пробирку ? :mrgreen Такой анализ в поликлинике делают за спасибо идите проверяйтесь Экс-ковидники это вообще копеечный анализ на нормальном микроскопе я на лабораторной такой делал оценивал все параметры делов на 5 минут, материал по моему был от какого-то животного ================
Минздрав назвал условие ужесточения карантина Корреспондент.net, Сегодня, 15:38
Минздрав назвал условие ужесточения карантина В настоящее время для больных коронавирусом отведено около 52 тыс. коек Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тысячах заболевших коронавирусом в сутки.
В случае выявления 15 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 в сутки в Украине введут новые карантинные ограничения. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина во вторник, 27 октября.
"Цифра есть – 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тыс. больных в сутки – это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", – сказал он.
Ляшко подчеркнул, что эта цифра (15 тыс. заболевших в сутки – ред.) актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, при этом для отдельных регионов она может быть ниже.
"Эта цифра (для каждого региона – ред.) просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться", – пояснил замминистра.
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В Минздраве говорят, что.... ПЦР-тестирование не выявляет коронавирус у 30% больных COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге во вторник, 27 октября. Из-за этого в Украине госпитализируют и лечат только тех, у кого есть клинические симптомы болезни. Степанов добавил, что есть несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.
"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - пояснил министр.
Востаннє редагувалось yama в Вів 27 жов, 2020 15:57, всього редагувалось 6 разів.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Мені IFA робили перед дослідженнями безкоштовно у військовому шпиталі. При цьому цей тест є дійсним три доби. Відтак, у лікувальному масажі (20 сеансів) мені було відмовлено, адже військовий шпиталь не має коштів, щоб неодноразово робити ці тести.
change_pm написав:А що ви хочете? Ніхто ще ніколи у відставку в Уркаїні не подавав. Помилок не визнавав. Завджи хтось інший винен. Згадайте падіння АН-26 в Хар.області ... Хто там виним опинився? Пілот...
Незважаючи на впровадження спеціального військового збору, у посадових осіб не вистачило розуму для того, щоб придбати хоча б один новий літак для навчання молодих курсантів лише для одного військового навчального закладу, який готує військових льотчиків і штурманів для ЗСУ.
Зокрема, виробництво і ремонт військових літаків здійснюють підприємства "Укроборонпрому", який на той час очолювала людина, яка у 2013 році, перед банкопадом, за сприянням ICU, вдало перепродала банк Платінум. Потім ця людина очолювала міністерство, а, після звільнення з "Укроборонпрому", пропонується до складу наглядової ради Ощадбанку: https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/22/666518/