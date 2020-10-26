vetka написав:freeze я в курсе, что вы приверженец прививок
он на бумаге ( то есть на форуме) приверженец, а по факту от гриппа уже месяц не хочет делать прививку, как по сути и все кто подерживает истерию КОВИД тут , я уже предлагал віложить фото чека\ шприца от вакцины гриппа , но нет таких .. а вакцина уже месяц в продаже или около того
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
vitaliy_berdinskikh написав:Сперматогенез у мальчиков. Украинские учоные отбирают корону британских.
А, не, пардон, то российские учоные.
пойти что ли на...ть в пробирку ? :mrgreen Такой анализ в поликлинике делают за спасибо идите проверяйтесь Экс-ковидники это вообще копеечный анализ на нормальном микроскопе я на лабораторной такой делал оценивал все параметры делов на 5 минут, материал по моему был от какого-то животного ================
Минздрав назвал условие ужесточения карантина Корреспондент.net, Сегодня, 15:38
Минздрав назвал условие ужесточения карантина В настоящее время для больных коронавирусом отведено около 52 тыс. коек Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тысячах заболевших коронавирусом в сутки.
В случае выявления 15 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 в сутки в Украине введут новые карантинные ограничения. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина во вторник, 27 октября.
"Цифра есть – 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тыс. больных в сутки – это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", – сказал он.
Ляшко подчеркнул, что эта цифра (15 тыс. заболевших в сутки – ред.) актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, при этом для отдельных регионов она может быть ниже.
"Эта цифра (для каждого региона – ред.) просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться", – пояснил замминистра.
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В Минздраве говорят, что.... ПЦР-тестирование не выявляет коронавирус у 30% больных COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге во вторник, 27 октября. Из-за этого в Украине госпитализируют и лечат только тех, у кого есть клинические симптомы болезни. Степанов добавил, что есть несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.
"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - пояснил министр.
Востаннє редагувалось yama в Вів 27 жов, 2020 15:57, всього редагувалось 6 разів.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Мені IFA робили перед дослідженнями безкоштовно у військовому шпиталі. При цьому цей тест є дійсним три доби. Відтак, у лікувальному масажі (20 сеансів) мені було відмовлено, адже військовий шпиталь не має коштів, щоб неодноразово робити ці тести.
change_pm написав:А що ви хочете? Ніхто ще ніколи у відставку в Уркаїні не подавав. Помилок не визнавав. Завджи хтось інший винен. Згадайте падіння АН-26 в Хар.області ... Хто там виним опинився? Пілот...
Незважаючи на впровадження спеціального військового збору, у посадових осіб не вистачило розуму для того, щоб придбати хоча б один новий літак для навчання молодих курсантів лише для одного військового навчального закладу, який готує військових льотчиків і штурманів для ЗСУ.
Зокрема, виробництво і ремонт військових літаків здійснюють підприємства "Укроборонпрому", який на той час очолювала людина, яка у 2013 році, перед банкопадом, за сприянням ICU, вдало перепродала банк Платінум. Потім ця людина очолювала міністерство, а, після звільнення з "Укроборонпрому", пропонується до складу наглядової ради Ощадбанку: https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/22/666518/
Кабинет министров принял решение перенаправить 61,55 млн гривен, предназначенные на финансирование проекта по усовершенствованию диагностики онкологических заболеваний, на ремонт дорог во Львовской области по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова
Кабинет министров принял решение перенаправить 61,55 млн гривен, предназначенные на финансирование проекта по усовершенствованию диагностики онкологических заболеваний, на ремонт дорог во Львовской области по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова
vetka написав:freeze я в курсе, что вы приверженец прививок
он на бумаге ( то есть на форуме) приверженец, а по факту от гриппа уже месяц не хочет делать прививку, как по сути и все кто подерживает истерию КОВИД тут , я уже предлагал віложить фото чека\ шприца от вакцины гриппа , но нет таких .. а вакцина уже месяц в продаже или около того
Прививку от гриппа сделала , ваксигрипп-тетра, фото справки могла бы выложить ,только не получается картинку присоединить, да и зачем? Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов
Tat_888 написав:Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов
Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр