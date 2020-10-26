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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2034203520362037

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 17
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
6
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
1
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
41%
7
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus написав:Пока граждане оплачивают за свой счет тесты в связи с коронабесием, без которых нельзя провести плановую операцию или диагностическое исследование (эндоскопию, УЗИ и т.д.)

Це в якому ви місті робили?В Полтаві дружині перед операцією і другу перед хімією робили безкоштовно по направленню сімейного, що ПЛР, що IFA.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:12

  stryzhko написав:
Igneus написав:Пока граждане оплачивают за свой счет тесты в связи с коронабесием, без которых нельзя провести плановую операцию или диагностическое исследование (эндоскопию, УЗИ и т.д.)

Це в якому ви місті робили?В Полтаві дружині перед операцією і другу перед хімією робили безкоштовно по направленню сімейного, що ПЛР, що IFA.

Может от операции зависит? В Киеве за свой счет делать надо и тест годен, как почему-то и флюорография 72 часа.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:32

  vetka написав:freeze я в курсе, что вы приверженец прививок

он на бумаге ( то есть на форуме) приверженец, а по факту от гриппа уже месяц не хочет делать прививку, как по сути и все кто подерживает истерию КОВИД тут , я уже предлагал віложить фото чека\ шприца от вакцины гриппа , но нет таких .. а вакцина уже месяц в продаже или около того
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:36

  vitaliy_berdinskikh написав:Сперматогенез у мальчиков. Украинские учоные отбирают корону британских.

А, не, пардон, то российские учоные. :mrgreen:

пойти что ли на...ть в пробирку ? :mrgreen Такой анализ в поликлинике делают за спасибо идите проверяйтесь Экс-ковидники
это вообще копеечный анализ на нормальном микроскопе я на лабораторной такой делал оценивал все параметры делов на 5 минут, материал по моему был от какого-то животного
================
Минздрав назвал условие ужесточения карантина
Корреспондент.net, Сегодня, 15:38

Минздрав назвал условие ужесточения карантина
В настоящее время для больных коронавирусом отведено около 52 тыс. коек
Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тысячах заболевших коронавирусом в сутки.

В случае выявления 15 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 в сутки в Украине введут новые карантинные ограничения. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина во вторник, 27 октября.

"Цифра есть – 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тыс. больных в сутки – это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", – сказал он.

Ляшко подчеркнул, что эта цифра (15 тыс. заболевших в сутки – ред.) актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, при этом для отдельных регионов она может быть ниже.

"Эта цифра (для каждого региона – ред.) просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться", – пояснил замминистра.

================================
В Минздраве говорят, что....
ПЦР-тестирование не выявляет коронавирус у 30% больных COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге во вторник, 27 октября.
Из-за этого в Украине госпитализируют и лечат только тех, у кого есть клинические симптомы болезни.
Степанов добавил, что есть несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.

"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - пояснил министр.
Востаннє редагувалось yama в Вів 27 жов, 2020 15:57, всього редагувалось 6 разів.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:38

  vetka написав:
  stryzhko написав:
Igneus написав:Пока граждане оплачивают за свой счет тесты в связи с коронабесием, без которых нельзя провести плановую операцию или диагностическое исследование (эндоскопию, УЗИ и т.д.)

Це в якому ви місті робили?В Полтаві дружині перед операцією і другу перед хімією робили безкоштовно по направленню сімейного, що ПЛР, що IFA.

Может от операции зависит? В Киеве за свой счет делать надо и тест годен, как почему-то и флюорография 72 часа.

Оплатність тестів та їх ціна вказані на цій гілці.
При цьому гроші на безкоштовні тести виділено Урядом лише у жовтні 2020 року. https://shpalta.media/2020/10/09/teper- ... yak-ta-de/

Мені IFA робили перед дослідженнями безкоштовно у військовому шпиталі.
При цьому цей тест є дійсним три доби.
Відтак, у лікувальному масажі (20 сеансів) мені було відмовлено, адже військовий шпиталь не має коштів, щоб неодноразово робити ці тести.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:08

  change_pm написав:А що ви хочете?
Ніхто ще ніколи у відставку в Уркаїні не подавав. Помилок не визнавав. Завджи хтось інший винен.
Згадайте падіння АН-26 в Хар.області ... Хто там виним опинився? Пілот...

Незважаючи на впровадження спеціального військового збору, у посадових осіб не вистачило розуму для того, щоб придбати хоча б один новий літак для навчання молодих курсантів лише для одного військового навчального закладу, який готує військових льотчиків і штурманів для ЗСУ.

Зокрема, виробництво і ремонт військових літаків здійснюють підприємства "Укроборонпрому", який на той час очолювала людина, яка у 2013 році, перед банкопадом, за сприянням ICU, вдало перепродала банк Платінум.
Потім ця людина очолювала міністерство, а, після звільнення з "Укроборонпрому", пропонується до складу наглядової ради Ощадбанку:
https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/22/666518/

А зараз ця людина, в той час, коли родичі оплакують загиблих синів, грає в гольф і відпочиває з донькою за місцем її навчання у Лондоні:
https://biz.liga.net/ekonomika/all/inte ... e-intervyu

Нарешті, ті посадові особи, які залишилися, успішно закопують гроші з COVID-фонду під асфальт, тоді як громадяни прямо або опосередковано витрачають свої кошти на боротьбу з цим коронавірусом.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:47

- Хто всрався?
- Невістка! :mrgreen:

Слабо верится в такое объяснение...

Кабинет министров принял решение перенаправить 61,55 млн гривен, предназначенные на финансирование проекта по усовершенствованию диагностики онкологических заболеваний, на ремонт дорог во Львовской области по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова

https://biz.censor.net/n3227397
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:39

  zРадио написав:- Хто всрався?
- Невістка! :mrgreen:

Слабо верится в такое объяснение...

Кабинет министров принял решение перенаправить 61,55 млн гривен, предназначенные на финансирование проекта по усовершенствованию диагностики онкологических заболеваний, на ремонт дорог во Львовской области по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова

https://biz.censor.net/n3227397

Степанов посмотрел, как деньги в дороги закапывают и решил тоже поучаствовать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:52

  yama написав:
  vetka написав:freeze я в курсе, что вы приверженец прививок

он на бумаге ( то есть на форуме) приверженец, а по факту от гриппа уже месяц не хочет делать прививку, как по сути и все кто подерживает истерию КОВИД тут , я уже предлагал віложить фото чека\ шприца от вакцины гриппа , но нет таких .. а вакцина уже месяц в продаже или около того

Прививку от гриппа сделала , ваксигрипп-тетра, фото справки могла бы выложить ,только не получается картинку присоединить, да и зачем? Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов :D
Tat_888
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:03

  Tat_888 написав:Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов :D


Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр
zРадио
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