Минздрав назвал условие ужесточения карантина

Корреспондент.net, Сегодня, 15:38



Минздрав назвал условие ужесточения карантина

В настоящее время для больных коронавирусом отведено около 52 тыс. коек

Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тысячах заболевших коронавирусом в сутки.



В случае выявления 15 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 в сутки в Украине введут новые карантинные ограничения. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина во вторник, 27 октября.



"Цифра есть – 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тыс. больных в сутки – это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", – сказал он.



Ляшко подчеркнул, что эта цифра (15 тыс. заболевших в сутки – ред.) актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, при этом для отдельных регионов она может быть ниже.



"Эта цифра (для каждого региона – ред.) просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться", – пояснил замминистра.