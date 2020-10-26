Tat_888 написав:Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов
Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр
Скорее всего китайцы первыми зайдут к нам. Там у них три вакцины совсем на подходе. Думаю до 1000 грн будет самая дешевая из них. АстраЗенека дешевле будет, возможно до 500 грн. Другие западные до 2000 грн. Но всё еще ситуация достаточно шаткая, могут быть и сложности какие-то. Кстати ЭпиВакКорона сегодня запустилась в производство от Вектора в Новосибирске. И на подходе третья от института Чумакова. Сегодня долго ехал в машине, прослушал стрим Анча Барановой, она там подробно рассказывала про эти три вакцины, совершенно разные подходы у всех трёх. Кстати неплохо и доступно Анча рассказывает, не хуже Комаровского, но с более научной тематикой и без политики.
Tat_888 написав:Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов
Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр
Скорее всего китайцы первыми зайдут к нам. Там у них три вакцины совсем на подходе. Думаю до 1000 грн будет самая дешевая из них. АстраЗенека дешевле будет, возможно до 500 грн. Другие западные до 2000 грн. Но всё еще ситуация достаточно шаткая, могут быть и сложности какие-то. Кстати ЭпиВакКорона сегодня запустилась в производство от Вектора в Новосибирске. И на подходе третья от института Чумакова. Сегодня долго ехал в машине, прослушал стрим Анча Барановой, она там подробно рассказывала про эти три вакцины, совершенно разные подходы у всех трёх. Кстати неплохо и доступно Анча рассказывает, не хуже Комаровского, но с более научной тематикой и без политики.
Мне кажется, что перечисленные вами цены вакцин актуальны лишь для рынков с высоким насыщением. К нам массово вакцины попадут, вероятно, не ранее 3-го кв 2021-го, поэтому первые единичные образы вначале года будут стоить космос денег - спрос может в десятки раз превысить предложение
vetka написав:Может от операции зависит? В Киеве за свой счет делать надо и тест годен, как почему-то и флюорография 72 часа.
Сумніваюся, бо сімейний лікар особливо й не цікавилася, що за операція. Виписала направлення на всі безкоштовні необхідні аналізи й обстеження, кардіограма, гепатит, ВІЛ, Covid і т.п. ПЛР теж мав бути свіжий, але й до 4-х денної давності не було питань, як і до флюорографії з минулого року. Було це ще на початку вересня, тому можливо зараз ситуація змінилася й тих, хто хоче позачергою, можливо й просять платити. А може в Києві просто люблять гроші)).