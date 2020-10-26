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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2035203620372038 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 19 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 37% 7 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 11% 2 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 37% 7 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 16% 3 Всього голосів : 19 Додано: Вів 27 жов, 2020 18:26 zРадио написав: Tat_888 написав: Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов



Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр



Скорее всего китайцы первыми зайдут к нам. Там у них три вакцины совсем на подходе.

Думаю до 1000 грн будет самая дешевая из них.

АстраЗенека дешевле будет, возможно до 500 грн. Другие западные до 2000 грн.

Но всё еще ситуация достаточно шаткая, могут быть и сложности какие-то.

Кстати ЭпиВакКорона сегодня запустилась в производство от Вектора в Новосибирске.

И на подходе третья от института Чумакова.

Сегодня долго ехал в машине, прослушал стрим Анча Барановой, она там подробно рассказывала про эти три вакцины, совершенно разные подходы у всех трёх. Кстати неплохо и доступно Анча рассказывает, не хуже Комаровского, но с более научной тематикой и без политики. Скорее всего китайцы первыми зайдут к нам. Там у них три вакцины совсем на подходе.Думаю до 1000 грн будет самая дешевая из них.АстраЗенека дешевле будет, возможно до 500 грн. Другие западные до 2000 грн.Но всё еще ситуация достаточно шаткая, могут быть и сложности какие-то.Кстати ЭпиВакКорона сегодня запустилась в производство от Вектора в Новосибирске.И на подходе третья от института Чумакова.Сегодня долго ехал в машине, прослушал стрим Анча Барановой, она там подробно рассказывала про эти три вакцины, совершенно разные подходы у всех трёх. Кстати неплохо и доступно Анча рассказывает, не хуже Комаровского, но с более научной тематикой и без политики. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18880 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4527 раз. Подякували: 7249 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 жов, 2020 18:37 freeze написав: zРадио написав: Tat_888 написав: Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов



Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр



Скорее всего китайцы первыми зайдут к нам. Там у них три вакцины совсем на подходе.

Думаю до 1000 грн будет самая дешевая из них.

АстраЗенека дешевле будет, возможно до 500 грн. Другие западные до 2000 грн.

Но всё еще ситуация достаточно шаткая, могут быть и сложности какие-то.

Кстати ЭпиВакКорона сегодня запустилась в производство от Вектора в Новосибирске.

И на подходе третья от института Чумакова.

Сегодня долго ехал в машине, прослушал стрим Анча Барановой, она там подробно рассказывала про эти три вакцины, совершенно разные подходы у всех трёх. Кстати неплохо и доступно Анча рассказывает, не хуже Комаровского, но с более научной тематикой и без политики. Скорее всего китайцы первыми зайдут к нам. Там у них три вакцины совсем на подходе.Думаю до 1000 грн будет самая дешевая из них.АстраЗенека дешевле будет, возможно до 500 грн. Другие западные до 2000 грн.Но всё еще ситуация достаточно шаткая, могут быть и сложности какие-то.Кстати ЭпиВакКорона сегодня запустилась в производство от Вектора в Новосибирске.И на подходе третья от института Чумакова.Сегодня долго ехал в машине, прослушал стрим Анча Барановой, она там подробно рассказывала про эти три вакцины, совершенно разные подходы у всех трёх. Кстати неплохо и доступно Анча рассказывает, не хуже Комаровского, но с более научной тематикой и без политики.



Мне кажется, что перечисленные вами цены вакцин актуальны лишь для рынков с высоким насыщением. К нам массово вакцины попадут, вероятно, не ранее 3-го кв 2021-го, поэтому первые единичные образы вначале года будут стоить космос денег - спрос может в десятки раз превысить предложение Мне кажется, что перечисленные вами цены вакцин актуальны лишь для рынков с высоким насыщением. К нам массово вакцины попадут, вероятно, не ранее 3-го кв 2021-го, поэтому первые единичные образы вначале года будут стоить космос денег - спрос может в десятки раз превысить предложение zРадио

Повідомлень: 7979 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1456 раз. Подякували: 3286 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 жов, 2020 19:16 Re: Эпидемия коронавируса в мире vetka написав: Может от операции зависит? В Киеве за свой счет делать надо и тест годен, как почему-то и флюорография 72 часа.

Сумніваюся, бо сімейний лікар особливо й не цікавилася, що за операція. Виписала направлення на всі безкоштовні необхідні аналізи й обстеження, кардіограма, гепатит, ВІЛ, Covid і т.п. ПЛР теж мав бути свіжий, але й до 4-х денної давності не було питань, як і до флюорографії з минулого року. Було це ще на початку вересня, тому можливо зараз ситуація змінилася й тих, хто хоче позачергою, можливо й просять платити. А може в Києві просто люблять гроші)). Сумніваюся, бо сімейний лікар особливо й не цікавилася, що за операція. Виписала направлення на всі безкоштовні необхідні аналізи й обстеження, кардіограма, гепатит, ВІЛ, Covid і т.п. ПЛР теж мав бути свіжий, але й до 4-х денної давності не було питань, як і до флюорографії з минулого року. Було це ще на початку вересня, тому можливо зараз ситуація змінилася й тих, хто хоче позачергою, можливо й просять платити. А може в Києві просто люблять гроші)). stryzhko Повідомлень: 1367 З нами з: 04.10.16 Подякував: 335 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2035203620372038 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7258 1666300

Zebra Пон 26 жов, 2020 14:52