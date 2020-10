Додано: Вів 27 жов, 2020 21:35

vitaliian написав: https://news.liga.net/society/news/uroven-antitel-u-perebolevshih-covid-19-dovolno-bystro-snijaetsya-issledovanie



Уровень антител у переболевших COVID-19 довольно быстро снижается – исследование

Об этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, сообщает BBC.

More than 350,000 people in England have taken an antibody test as part of the REACT-2 study so far.In the first round of testing, at the end of June and the beginning of July, about 60 in 1,000 people had detectable antibodies.But in the latest set of tests, in September, only 44 per 1,000 people were positive.The Imperial College London team found the number of people testing positive for antibodies has fallen by 26% between June and September.З червня до вересня на 26% зниження числа людей з антитілами