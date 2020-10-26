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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2036203720382039>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 22
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
36%
8
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
2
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
41%
9
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
14%
3
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:26

  zРадио написав:
  Tat_888 написав:Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов :D


Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр


Скорее всего китайцы первыми зайдут к нам. Там у них три вакцины совсем на подходе.
Думаю до 1000 грн будет самая дешевая из них.
АстраЗенека дешевле будет, возможно до 500 грн. Другие западные до 2000 грн.
Но всё еще ситуация достаточно шаткая, могут быть и сложности какие-то.
Кстати ЭпиВакКорона сегодня запустилась в производство от Вектора в Новосибирске.
И на подходе третья от института Чумакова.
Сегодня долго ехал в машине, прослушал стрим Анча Барановой, она там подробно рассказывала про эти три вакцины, совершенно разные подходы у всех трёх. Кстати неплохо и доступно Анча рассказывает, не хуже Комаровского, но с более научной тематикой и без политики.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:37

  freeze написав:
  zРадио написав:
  Tat_888 написав:Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов :D


Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр


Скорее всего китайцы первыми зайдут к нам. Там у них три вакцины совсем на подходе.
Думаю до 1000 грн будет самая дешевая из них.
АстраЗенека дешевле будет, возможно до 500 грн. Другие западные до 2000 грн.
Но всё еще ситуация достаточно шаткая, могут быть и сложности какие-то.
Кстати ЭпиВакКорона сегодня запустилась в производство от Вектора в Новосибирске.
И на подходе третья от института Чумакова.
Сегодня долго ехал в машине, прослушал стрим Анча Барановой, она там подробно рассказывала про эти три вакцины, совершенно разные подходы у всех трёх. Кстати неплохо и доступно Анча рассказывает, не хуже Комаровского, но с более научной тематикой и без политики.


Мне кажется, что перечисленные вами цены вакцин актуальны лишь для рынков с высоким насыщением. К нам массово вакцины попадут, вероятно, не ранее 3-го кв 2021-го, поэтому первые единичные образы вначале года будут стоить космос денег - спрос может в десятки раз превысить предложение
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 19:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:Может от операции зависит? В Киеве за свой счет делать надо и тест годен, как почему-то и флюорография 72 часа.

Сумніваюся, бо сімейний лікар особливо й не цікавилася, що за операція. Виписала направлення на всі безкоштовні необхідні аналізи й обстеження, кардіограма, гепатит, ВІЛ, Covid і т.п. ПЛР теж мав бути свіжий, але й до 4-х денної давності не було питань, як і до флюорографії з минулого року. Було це ще на початку вересня, тому можливо зараз ситуація змінилася й тих, хто хоче позачергою, можливо й просять платити. А може в Києві просто люблять гроші)).
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 21:12

  Tat_888 написав: Прививку от гриппа сделала , ваксигрипп-тетра, фото справки могла бы выложить ,только не получается картинку присоединить, да и зачем?

https://piccy.info/ - вам поможет.
================================================================
вообще-то они ох....и
Ваксігрип тетра суспензія д/ін. по 0,5 мл у поперед. заапов.шприц №1
Санофі Пастер С.А., Франція
431.20 грн !!!! раньше было до 330 грн в начале сезона и около 170 в конце сезона ( февраль) . Но ничего во Львове обычно в этой аптеке появляется раньше всех и дороже всех, подожду пока появиться в других аптеках у меня еще не прошел месяц с момента прививки джси флю это было где-то в районе 9-ого. А еще надо подождать пока температура на улице опуститься ниже +8 что бы довезти\донести домой без холодильника :)
не поленился поднял вакцины за 2016-2019
так вот
новый в этом сезоне в новых вакцинах только штам
A/Kansas/14/2017 (H3N2)NYMC X-327
остальные уже были в вакцинах 2018 и 2019
и он же A/Kansas/14/2017 (H3N2) NYMC X-327 есть и в «Джиси флю» и в Вакисгрип терра
в Ваксигрип терра уже третий раз 2018 2019 2020 присутсвует
B/Phuket/3073/2013, дикий тип)
ну и дозировка антигена вируса в джиси флю меньше в два раза 7,5 мкг ГА**
а в Ваксигрипп соответственно 15 мкг
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ( я не медик ) - ничего плохого в джси флю не вижу кроме как доза меньше , возможно для первого раза может даже лучше, видел рекомендацию при вакцинации первый раз в жизни от гриппа, вакцинироваться два раза подряд, второй раз через месяц. Как мне кажется даже логичным начать с джси флю и повторно ширнутся ваксигриппом еще раз могу ошибаться, я не медик, проконсультируйтесь с врачом , это не призыв к действию
Востаннє редагувалось yama в Вів 27 жов, 2020 21:38, всього редагувалось 5 разів.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 21:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/society/news/urov ... sledovanie

Уровень антител у переболевших COVID-19 довольно быстро снижается – исследование
Об этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, сообщает BBC.
Британские ученые говорят, что иммунитет угасает, и есть риск многократного заражения вирусом
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 21:35

  vitaliian написав:https://news.liga.net/society/news/uroven-antitel-u-perebolevshih-covid-19-dovolno-bystro-snijaetsya-issledovanie

Уровень антител у переболевших COVID-19 довольно быстро снижается – исследование
Об этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, сообщает BBC.
Британские ученые говорят, что иммунитет угасает, и есть риск многократного заражения вирусом

More than 350,000 people in England have taken an antibody test as part of the REACT-2 study so far.
In the first round of testing, at the end of June and the beginning of July, about 60 in 1,000 people had detectable antibodies.
But in the latest set of tests, in September, only 44 per 1,000 people were positive.
The Imperial College London team found the number of people testing positive for antibodies has fallen by 26% between June and September.

З червня до вересня на 26% зниження числа людей з антитілами
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 21:44

В РФ вводят всеобщий масочный режим
В России ввели масочный режим на фоне распространения заболеваемости в стране и увеличили количество тестирований на коронавирус
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:58

  zРадио написав:
  Tat_888 написав:Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов :D


Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр


да ни фига. с учетом массового неверия в вирус, и в вакцинацию, ажиотажа не будет
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:11

  zРадио написав:
  Tat_888 написав:Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов :D


Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр

а какой процент населеня способен заплатить по 1000 баксов? максимум 5%...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав:В РФ вводят всеобщий масочный режим

Свято наближається і ми на черзі.((
Гарна акція в окупантів привезти хворих до "Минздрава", щоб швидко знаходили місця в лікарнях:

Врачи скорой помощи привезли зараженных коронавирусом к зданию омского Минздрава

Медики весь день возили пациентов по городу, но их не приняли ни в одной из больниц.
https://gorod55.ru/news/society/27-10-2 ... -minzdrava
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