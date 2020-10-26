Додано: Вів 27 жов, 2020 21:12

Tat_888 написав: Прививку от гриппа сделала , ваксигрипп-тетра, фото справки могла бы выложить ,только не получается картинку присоединить, да и зачем? Прививку от гриппа сделала , ваксигрипп-тетра, фото справки могла бы выложить ,только не получается картинку присоединить, да и зачем?

431.20

еще раз могу ошибаться, я не медик, проконсультируйтесь с врачом , это не призыв к действию

- вам поможет.вообще-то они ох....иВаксігрип тетра суспензія д/ін. по 0,5 мл у поперед. заапов.шприц №1Санофі Пастер С.А., Франціягрн !!!!в начале сезона и около 170 в конце сезона ( февраль) . Но ничего во Львове обычно в этой аптеке появляется раньше всех и дороже всех, подожду пока появиться в других аптекахэто было где-то в районе 9-ого. А еще надо подождать пока температура на улице опуститься ниже +8 что бы довезти\донести домой без холодильникане поленился поднял вакцины за 2016-2019так вотновый в этом сезоне в новых вакцинах только штамостальные уже были в вакцинах 2018 и 2019и он же A/Kansas/14/2017 (H3N2) NYMC X-327 есть и в «Джиси флю» и в Вакисгрип террав Ваксигрип терра уже третий раз 2018 2019 2020 присутсвуетну и дозировка антигена вируса в джиси флю меньше в два раза 7,5 мкг ГА**а в Ваксигрипп соответственно 15 мкгПРЕДПОЛОЖЕНИЕ () - ничего плохого в джси флю не вижу кроме как доза меньше , возможно для первого раза может даже лучше, видел рекомендацию при вакцинации первый раз в жизни от гриппа, вакцинироваться два раза подряд, второй раз через месяц. Как мне кажется даже логичным начать с джси флю и повторно ширнутся ваксигриппом