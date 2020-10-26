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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2036203720382039

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 22
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
36%
8
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
2
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
41%
9
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
14%
3
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:17

  adeges написав:
  zРадио написав:
  Tat_888 написав:Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов :D


Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр


да ни фига. с учетом массового неверия в вирус, и в вакцинацию, ажиотажа не будет


Буду рад, если вы окажетесь правы ) Не хотелось бы полинять на много денег в расчете на семью...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:20

  vitaliian написав:https://news.liga.net/society/news/uroven-antitel-u-perebolevshih-covid-19-dovolno-bystro-snijaetsya-issledovanie

Уровень антител у переболевших COVID-19 довольно быстро снижается – исследование
Об этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, сообщает BBC.
Британские ученые говорят, что иммунитет угасает, и есть риск многократного заражения вирусом

Вот и обоснование продолжения бала :mrgreen:
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