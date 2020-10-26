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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 жов, 2020 23:17
adeges написав: zРадио написав: Tat_888 написав:
Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов
Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр
да ни фига. с учетом массового неверия в вирус, и в вакцинацию, ажиотажа не будет
Буду рад, если вы окажетесь правы ) Не хотелось бы полинять на много денег в расчете на семью...
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Додано: Сер 28 жов, 2020 00:20
vitaliian написав:
https://news.liga.net/society/news/uroven-antitel-u-perebolevshih-covid-19-dovolno-bystro-snijaetsya-issledovanie
Уровень антител у переболевших COVID-19 довольно быстро снижается – исследование
Об этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, сообщает BBC.
Британские ученые говорят, что иммунитет угасает, и есть риск многократного заражения вирусом
Вот и обоснование продолжения бала
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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