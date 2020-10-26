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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 жов, 2020 23:17
adeges написав: zРадио написав: Tat_888 написав:
Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов
Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр
да ни фига. с учетом массового неверия в вирус, и в вакцинацию, ажиотажа не будет
Буду рад, если вы окажетесь правы ) Не хотелось бы полинять на много денег в расчете на семью...
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Додано: Сер 28 жов, 2020 00:20
vitaliian написав:
https://news.liga.net/society/news/uroven-antitel-u-perebolevshih-covid-19-dovolno-bystro-snijaetsya-issledovanie
Уровень антител у переболевших COVID-19 довольно быстро снижается – исследование
Об этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, сообщает BBC.
Британские ученые говорят, что иммунитет угасает, и есть риск многократного заражения вирусом
Вот и обоснование продолжения бала
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Сер 28 жов, 2020 08:42
stryzhko написав:
Ukrainian написав:В РФ вводят всеобщий масочный режим
Свято наближається і ми на черзі.((
Гарна акція в окупантів привезти хворих до "Минздрава", щоб швидко знаходили місця в лікарнях:
Такое ощущение, что медики поддерживают хайп, и устраивают перформансы для "внушения чувства тревоги"
За Виталия Наливкина!
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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:12
zРадио написав:
Буду рад, если вы окажетесь правы ) Не хотелось бы полинять на много денег в расчете на семью...
первые моб.телефоны тоже стоили тонны долларов сейчас 15-20$ простенькая звонилка и 40$ смарт. Как только продадут лицуху налево и направо вакцина будет продавать в условном атб как маска. Правда по качеству она может сильно отличаться... зато будет дёшево.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:12
Вкладчик1234 написав:
Такое ощущение, что медики поддерживают хайп, и устраивают перформансы для "внушения чувства тревоги"
Попробуйте не читать плохие новости, или используйте для устранения чувства тревоги медитацию, самовнушение. На худой конец, есть классика жанра бестселлер Карнеги "Как перестать беспокоиться и начать жить", есть и в аудио варианте.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:17
freeze написав: Вкладчик1234 написав:
Такое ощущение, что медики поддерживают хайп, и устраивают перформансы для "внушения чувства тревоги"
Попробуйте не читать плохие новости, или используйте для устранения чувства тревоги медитацию, самовнушение. На худой конец, есть классика жанра бестселлер Карнеги "Как перестать беспокоиться и начать жить", есть и в аудио варианте.
надо научиться читать уже "165" как всего "165". и так до 300000.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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