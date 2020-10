Додано: Сер 28 жов, 2020 09:17

freeze написав: Вкладчик1234 написав: Такое ощущение, что медики поддерживают хайп, и устраивают перформансы для "внушения чувства тревоги" Такое ощущение, что медики поддерживают хайп, и устраивают перформансы для "внушения чувства тревоги"



Попробуйте не читать плохие новости, или используйте для устранения чувства тревоги медитацию, самовнушение. На худой конец, есть классика жанра бестселлер Карнеги "Как перестать беспокоиться и начать жить", есть и в аудио варианте. Попробуйте не читать плохие новости, или используйте для устранения чувства тревоги медитацию, самовнушение. На худой конец, есть классика жанра бестселлер Карнеги "Как перестать беспокоиться и начать жить", есть и в аудио варианте.



надо научиться читать уже "165" как всего "165". и так до 300000. надо научиться читать уже "165" как всего "165". и так до 300000.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California