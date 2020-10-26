Tat_888 написав:Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов
Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр
да ни фига. с учетом массового неверия в вирус, и в вакцинацию, ажиотажа не будет
Буду рад, если вы окажетесь правы ) Не хотелось бы полинять на много денег в расчете на семью...
Уровень антител у переболевших COVID-19 довольно быстро снижается – исследование Об этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, сообщает BBC. Британские ученые говорят, что иммунитет угасает, и есть риск многократного заражения вирусом
Вот и обоснование продолжения бала
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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zРадио написав:Буду рад, если вы окажетесь правы ) Не хотелось бы полинять на много денег в расчете на семью...
первые моб.телефоны тоже стоили тонны долларов сейчас 15-20$ простенькая звонилка и 40$ смарт. Как только продадут лицуху налево и направо вакцина будет продавать в условном атб как маска. Правда по качеству она может сильно отличаться... зато будет дёшево.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Вкладчик1234 написав:Такое ощущение, что медики поддерживают хайп, и устраивают перформансы для "внушения чувства тревоги"
Попробуйте не читать плохие новости, или используйте для устранения чувства тревоги медитацию, самовнушение. На худой конец, есть классика жанра бестселлер Карнеги "Как перестать беспокоиться и начать жить", есть и в аудио варианте.
Вкладчик1234 написав:Такое ощущение, что медики поддерживают хайп, и устраивают перформансы для "внушения чувства тревоги"
Попробуйте не читать плохие новости, или используйте для устранения чувства тревоги медитацию, самовнушение. На худой конец, есть классика жанра бестселлер Карнеги "Как перестать беспокоиться и начать жить", есть и в аудио варианте.
надо научиться читать уже "165" как всего "165". и так до 300000.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Tat_888 написав:Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов
Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр
а какой процент населеня способен заплатить по 1000 баксов? максимум 5%...
Та ладно 5%. Упоротых очень много, на такое деньги у каждого найдется, ведь у страха глаза велики. С другой стороны - швидко кредиты всегда придут на помощь
Вкладчик1234 написав:Такое ощущение, что медики поддерживают хайп, и устраивают перформансы для "внушения чувства тревоги"
Попробуйте не читать плохие новости, или используйте для устранения чувства тревоги медитацию, самовнушение. На худой конец, есть классика жанра бестселлер Карнеги "Как перестать беспокоиться и начать жить", есть и в аудио варианте.
Цікаво, що ті, кому 150 життів в день від ковіда дрібниці, слухають, відкривши рота, тих, хто каже, що 150 життів за рік, на Донбасі, це трагедія і потрібен мир за будь-яку ціну. Тобто, там будь-яка ціна, за мир, а тут обмежений карантин, за тисячі життів - це завелика плата.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.