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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2037203820392040>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 24
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
38%
9
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
2
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
10
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
13%
3
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:17

  adeges написав:
  zРадио написав:
  Tat_888 написав:Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов :D


Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр


да ни фига. с учетом массового неверия в вирус, и в вакцинацию, ажиотажа не будет


Буду рад, если вы окажетесь правы ) Не хотелось бы полинять на много денег в расчете на семью...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:20

  vitaliian написав:https://news.liga.net/society/news/uroven-antitel-u-perebolevshih-covid-19-dovolno-bystro-snijaetsya-issledovanie

Уровень антител у переболевших COVID-19 довольно быстро снижается – исследование
Об этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, сообщает BBC.
Британские ученые говорят, что иммунитет угасает, и есть риск многократного заражения вирусом

Вот и обоснование продолжения бала :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:42

  stryzhko написав:
Ukrainian написав:В РФ вводят всеобщий масочный режим

Свято наближається і ми на черзі.((
Гарна акція в окупантів привезти хворих до "Минздрава", щоб швидко знаходили місця в лікарнях:

Врачи скорой помощи привезли зараженных коронавирусом к зданию омского Минздрава

Медики весь день возили пациентов по городу, но их не приняли ни в одной из больниц.
https://gorod55.ru/news/society/27-10-2 ... -minzdrava

Такое ощущение, что медики поддерживают хайп, и устраивают перформансы для "внушения чувства тревоги"
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Буду рад, если вы окажетесь правы ) Не хотелось бы полинять на много денег в расчете на семью...
первые моб.телефоны тоже стоили тонны долларов сейчас 15-20$ простенькая звонилка и 40$ смарт. Как только продадут лицуху налево и направо вакцина будет продавать в условном атб как маска. Правда по качеству она может сильно отличаться... зато будет дёшево.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:12

  Вкладчик1234 написав:Такое ощущение, что медики поддерживают хайп, и устраивают перформансы для "внушения чувства тревоги"


Попробуйте не читать плохие новости, или используйте для устранения чувства тревоги медитацию, самовнушение. На худой конец, есть классика жанра бестселлер Карнеги "Как перестать беспокоиться и начать жить", есть и в аудио варианте.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:17

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Такое ощущение, что медики поддерживают хайп, и устраивают перформансы для "внушения чувства тревоги"


Попробуйте не читать плохие новости, или используйте для устранения чувства тревоги медитацию, самовнушение. На худой конец, есть классика жанра бестселлер Карнеги "Как перестать беспокоиться и начать жить", есть и в аудио варианте.


надо научиться читать уже "165" как всего "165". и так до 300000.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:34

  Тракторист написав:
  zРадио написав:
  Tat_888 написав:Будет доступна вакцина от "ковида"-сделаю прививку, и еще я ненавижу ковидиотов :D


Кстати, какие у кого ожидания по стоимости вакцины от ковида на нашем рынке в 1-м квартале 2021-го? Ставлю на 1000 долларов, плюс-минус ) С учетом ажиотажа на маски-санитайзеры во время их дефицита, думаю, такой порядок цифр

а какой процент населеня способен заплатить по 1000 баксов? максимум 5%...

Та ладно 5%. Упоротых очень много, на такое деньги у каждого найдется, ведь у страха глаза велики. С другой стороны - швидко кредиты всегда придут на помощь :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:43

Вакцина будет стоить порядка 10 евро за дозу;
с учетом того что вакцинироваться нужно будет 2-3 раза в год; цена вполне нормальная

ПыСы - единственный момент, что у нас в широком доступе вакцина появится не ранее 2022-2023 года
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 28 жов, 2020 09:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:44

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Такое ощущение, что медики поддерживают хайп, и устраивают перформансы для "внушения чувства тревоги"


Попробуйте не читать плохие новости, или используйте для устранения чувства тревоги медитацию, самовнушение. На худой конец, есть классика жанра бестселлер Карнеги "Как перестать беспокоиться и начать жить", есть и в аудио варианте.

Цікаво, що ті, кому 150 життів в день від ковіда дрібниці, слухають, відкривши рота, тих, хто каже, що 150 життів за рік, на Донбасі, це трагедія і потрібен мир за будь-яку ціну. Тобто, там будь-яка ціна, за мир, а тут обмежений карантин, за тисячі життів - це завелика плата. :evil:
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививки от гриппа
https://www.bbc.com/russian/news-54645726

Удивительная страна Беларусь ни масочного режима ни карантина . Куча митингов и все живы и здоровы .
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