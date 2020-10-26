По вашей панической ссылке читаем ))) Профессор медицины Ким Чжун Кон, возглавляющий расследование, заявил, что, судя по результатам вскрытия и уже проведенных анализов, пока не видно признаков, которые бы указывали на связь этих смертей с вакциной. (С)
А сколько из тринадцати миллионов человек, даже не вакцинированных ни чем и ни разу, умрут завтра ? Попробуйте на калькуляторе пробить. Как минимум несколько сотен завтра не проснутся.
Уровень антител у переболевших COVID-19 довольно быстро снижается – исследование Об этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, сообщает BBC. Британские ученые говорят, что иммунитет угасает, и есть риск многократного заражения вирусом
Про иммунитет.Две семьи моих родственников переболели этой хренью в апреле.Одна семья сдавала повторный тест на антитела в октябре.У женщины, которая болела тяжело (но дома) кол-во антител 112 единиц, у мужчины прошла болезнь полегче, было 93 после болезни сейчас 59.В каких единицах та лаборатория меряет не знаю,это не в Украине.Вторая семья антителами не интересовалась.
Уровень антител у переболевших COVID-19 довольно быстро снижается – исследование Об этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, сообщает BBC. Британские ученые говорят, что иммунитет угасает, и есть риск многократного заражения вирусом
Версія журналіздів... Титр антитіл знижується в будь-якому випадку (за відсутності відповідного антигену в організмі). Журналіздам варто було почитати пару абзаців про загальні механізми імунної відповіді.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Удивительная страна Беларусь ни масочного режима ни карантина . Куча митингов и все живы и здоровы .
Беларусь - всего случаев - 95 545; - смертей - 969. График ежедневных новых случаев такой как в Зап. Европе - пик во второй половине мая (около 1000), спад почти до 100 в начале августа, быстрый рост в октябре опять к 1000 (рост пока продолжается). Смертность стабильная - 4-5 смертей в день. Население вчетверо меньше нашего.
Прежде, чем писать, стоит поинтересоваться цифрами.