Додано: Сер 28 жов, 2020 14:42

vitaliian написав: https://news.liga.net/society/news/uroven-antitel-u-perebolevshih-covid-19-dovolno-bystro-snijaetsya-issledovanie



Уровень антител у переболевших COVID-19 довольно быстро снижается – исследование

Об этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, сообщает BBC.

Британские ученые говорят, что иммунитет угасает, и есть риск многократного заражения вирусом https://news.liga.net/society/news/uroven-antitel-u-perebolevshih-covid-19-dovolno-bystro-snijaetsya-issledovanieУровень антител у переболевших COVID-19 довольно быстро снижается – исследованиеОб этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, сообщает BBC.Британские ученые говорят, что иммунитет угасает, и есть риск многократного заражения вирусом

Версія журналіздів...

Титр антитіл знижується в будь-якому випадку (за відсутності відповідного антигену в організмі). Журналіздам варто було почитати пару абзаців про загальні механізми імунної відповіді. Версія журналіздів...Титр антитіл знижується в будь-якому випадку (за відсутності відповідного антигену в організмі). Журналіздам варто було почитати пару абзаців про загальні механізми імунної відповіді.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell