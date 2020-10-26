RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2038203920402041>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 25
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
36%
9
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
2
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
11
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
12%
3
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:43

  Uppi написав:В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививки от гриппа
https://www.bbc.com/russian/news-54645726


По вашей панической ссылке читаем )))
Профессор медицины Ким Чжун Кон, возглавляющий расследование, заявил, что, судя по результатам вскрытия и уже проведенных анализов, пока не видно признаков, которые бы указывали на связь этих смертей с вакциной. (С)

А сколько из тринадцати миллионов человек, даже не вакцинированных ни чем и ни разу, умрут завтра ? Попробуйте на калькуляторе пробить. Как минимум несколько сотен завтра не проснутся. :wink:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18884
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4527 раз.
Подякували: 7251 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:11

Первый пошел

Мэр Борисполя умер от COVID-19
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/28/7271537/
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10076
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1218 раз.
Подякували: 2835 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:Мэр Борисполя умер от COVID-19
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/28/7271537/


Борисполь опять на новые выборы (
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18884
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4527 раз.
Подякували: 7251 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:36

  vitaliian написав:https://news.liga.net/society/news/uroven-antitel-u-perebolevshih-covid-19-dovolno-bystro-snijaetsya-issledovanie

Уровень антител у переболевших COVID-19 довольно быстро снижается – исследование
Об этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, сообщает BBC.
Британские ученые говорят, что иммунитет угасает, и есть риск многократного заражения вирусом

Про иммунитет.Две семьи моих родственников переболели этой хренью в апреле.Одна семья сдавала повторный тест на антитела в октябре.У женщины, которая болела тяжело (но дома) кол-во антител 112 единиц, у мужчины прошла болезнь полегче, было 93 после болезни сейчас 59.В каких единицах та лаборатория меряет не знаю,это не в Украине.Вторая семья антителами не интересовалась.
Tat_888
Аватар користувача
 
Повідомлень: 80
З нами з: 11.06.15
Подякував: 358 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:42

  vitaliian написав:https://news.liga.net/society/news/uroven-antitel-u-perebolevshih-covid-19-dovolno-bystro-snijaetsya-issledovanie

Уровень антител у переболевших COVID-19 довольно быстро снижается – исследование
Об этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, сообщает BBC.
Британские ученые говорят, что иммунитет угасает, и есть риск многократного заражения вирусом

Версія журналіздів...
Титр антитіл знижується в будь-якому випадку (за відсутності відповідного антигену в організмі). Журналіздам варто було почитати пару абзаців про загальні механізми імунної відповіді.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1429
З нами з: 07.10.09
Подякував: 306 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:59

  Uppi написав:В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививки от гриппа
https://www.bbc.com/russian/news-54645726

Удивительная страна Беларусь ни масочного режима ни карантина . Куча митингов и все живы и здоровы .

Беларусь
- всего случаев - 95 545;
- смертей - 969.
График ежедневных новых случаев такой как в Зап. Европе - пик во второй половине мая (около 1000), спад почти до 100 в начале августа, быстрый рост в октябре опять к 1000 (рост пока продолжается).
Смертность стабильная - 4-5 смертей в день.
Население вчетверо меньше нашего.

Прежде, чем писать, стоит поинтересоваться цифрами.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17464
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4572 раз.
Подякували: 4258 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:15

  ЛАД написав:Беларусь
...
Смертность стабильная - 4-5 смертей в день.
Население вчетверо меньше нашего

логично предположить, что не пропорционально высокая смертность в Украине вызвана карантинными мерами?... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5094
З нами з: 06.08.08
Подякував: 268 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:18

  Uppi написав:В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививки от гриппа
https://www.bbc.com/russian/news-54645726

Удивительная страна Беларусь ни масочного режима ни карантина . Куча митингов и все живы и здоровы .
там же
Первым попал в поле зрения 17-летний юноша, скончавшийся спустя два дня после вакцинации. Остальные жертвы - немолодые люди с сопутствующими заболеваниями, восьмерым их них больше 70 лет.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
Повідомлень: 2868
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5574 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:57

  Uppi написав:В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививки от гриппа
https://www.bbc.com/russian/news-54645726

Удивительная страна Беларусь ни масочного режима ни карантина . Куча митингов и все живы и здоровы .

Там все на митингах или в каталажках, некому вести статистику, некогда - заняты люди. :)
vetka
 
Повідомлень: 6606
З нами з: 04.03.14
Подякував: 412 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:12

  freeze написав:
  Uppi написав:В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививки от гриппа
https://www.bbc.com/russian/news-54645726


По вашей панической ссылке читаем )))
Профессор медицины Ким Чжун Кон, возглавляющий расследование, заявил, что, судя по результатам вскрытия и уже проведенных анализов, пока не видно признаков, которые бы указывали на связь этих смертей с вакциной. (С)

А сколько из тринадцати миллионов человек, даже не вакцинированных ни чем и ни разу, умрут завтра ? Попробуйте на калькуляторе пробить. Как минимум несколько сотен завтра не проснутся. :wink:

Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),
Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.
При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.
Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.
Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?
Пенсионер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1821
З нами з: 13.10.08
Подякував: 53 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2038203920402041>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee, zРадио і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7258 1666534
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 жов, 2020 14:52
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3480)
28.10.2020 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.