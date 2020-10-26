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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2038203920402041

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 25
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
36%
9
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
8%
2
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
11
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
12%
3
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:23

  Пенсионер написав:Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),
Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.
При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.
Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.
Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?

Сейчас вам тут с пеной у рта будут доказывать, что от ковида без вакцинации умрут сотни миллионов.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:01

  freeze написав:
  Uppi написав:В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививки от гриппа
https://www.bbc.com/russian/news-54645726


По вашей панической ссылке читаем )))
Профессор медицины Ким Чжун Кон, возглавляющий расследование, заявил, что, судя по результатам вскрытия и уже проведенных анализов, пока не видно признаков, которые бы указывали на связь этих смертей с вакциной. (С)

А сколько из тринадцати миллионов человек, даже не вакцинированных ни чем и ни разу, умрут завтра ? Попробуйте на калькуляторе пробить. Как минимум несколько сотен завтра не проснутся. :wink:


Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:07

  Пенсионер написав:
  freeze написав:
  Uppi написав:В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививки от гриппа
https://www.bbc.com/russian/news-54645726


По вашей панической ссылке читаем )))
Профессор медицины Ким Чжун Кон, возглавляющий расследование, заявил, что, судя по результатам вскрытия и уже проведенных анализов, пока не видно признаков, которые бы указывали на связь этих смертей с вакциной. (С)

А сколько из тринадцати миллионов человек, даже не вакцинированных ни чем и ни разу, умрут завтра ? Попробуйте на калькуляторе пробить. Как минимум несколько сотен завтра не проснутся. :wink:

Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),
Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.
При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.
Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.
Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?


Я вакцинировался на прошлой неделе. Всё нормально
beee
 
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