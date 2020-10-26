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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 жов, 2020 16:23
Пенсионер написав:
Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),
Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.
При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.
Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.
Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?
Сейчас вам тут с пеной у рта будут доказывать, что от ковида без вакцинации умрут сотни миллионов.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 17:01
freeze написав:
По вашей панической ссылке читаем )))
Профессор медицины Ким Чжун Кон, возглавляющий расследование, заявил, что, судя по результатам вскрытия и уже проведенных анализов, пока не видно признаков, которые бы указывали на связь этих смертей с вакциной. (С)
А сколько из тринадцати миллионов человек, даже не вакцинированных ни чем и ни разу, умрут завтра ? Попробуйте на калькуляторе пробить. Как минимум несколько сотен завтра не проснутся.
Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 17:07
Пенсионер написав: freeze написав:
По вашей панической ссылке читаем )))
Профессор медицины Ким Чжун Кон, возглавляющий расследование, заявил, что, судя по результатам вскрытия и уже проведенных анализов, пока не видно признаков, которые бы указывали на связь этих смертей с вакциной. (С)
А сколько из тринадцати миллионов человек, даже не вакцинированных ни чем и ни разу, умрут завтра ? Попробуйте на калькуляторе пробить. Как минимум несколько сотен завтра не проснутся.
Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),
Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.
При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.
Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.
Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?
Я вакцинировался на прошлой неделе. Всё нормально
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