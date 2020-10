Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2038203920402041 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 26 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 35% 9 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 8% 2 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 46% 12 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 12% 3 Всього голосів : 26 Додано: Сер 28 жов, 2020 16:23 Пенсионер написав: Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),

Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.

При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.

Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.

Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида? Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?

Сейчас вам тут с пеной у рта будут доказывать, что от ковида без вакцинации умрут сотни миллионов. Сейчас вам тут с пеной у рта будут доказывать, что от ковида без вакцинации умрут сотни миллионов. vetka Повідомлень: 6606 З нами з: 04.03.14 Подякував: 412 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 17:01 freeze написав: Uppi написав: В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививки от гриппа

https://www.bbc.com/russian/news-54645726 В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививки от гриппа



По вашей панической ссылке читаем )))

Профессор медицины Ким Чжун Кон, возглавляющий расследование, заявил, что, судя по результатам вскрытия и уже проведенных анализов, пока не видно признаков, которые бы указывали на связь этих смертей с вакциной. (С)



А сколько из тринадцати миллионов человек, даже не вакцинированных ни чем и ни разу, умрут завтра ? Попробуйте на калькуляторе пробить. Как минимум несколько сотен завтра не проснутся. По вашей панической ссылке читаем )))Профессор медицины Ким Чжун Кон, возглавляющий расследование, заявил, что, судя по результатам вскрытия и уже проведенных анализов, пока не видно признаков, которые бы указывали на связь этих смертей с вакциной. (С)А сколько из тринадцати миллионов человек, даже не вакцинированных ни чем и ни разу, умрут завтра ? Попробуйте на калькуляторе пробить. Как минимум несколько сотен завтра не проснутся.



Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д. Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д. zРадио

Повідомлень: 7999 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1461 раз. Подякували: 3292 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 17:07 Пенсионер написав: freeze написав: Uppi написав: В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививки от гриппа

https://www.bbc.com/russian/news-54645726 В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививки от гриппа



По вашей панической ссылке читаем )))

Профессор медицины Ким Чжун Кон, возглавляющий расследование, заявил, что, судя по результатам вскрытия и уже проведенных анализов, пока не видно признаков, которые бы указывали на связь этих смертей с вакциной. (С)



А сколько из тринадцати миллионов человек, даже не вакцинированных ни чем и ни разу, умрут завтра ? Попробуйте на калькуляторе пробить. Как минимум несколько сотен завтра не проснутся. По вашей панической ссылке читаем )))Профессор медицины Ким Чжун Кон, возглавляющий расследование, заявил, что, судя по результатам вскрытия и уже проведенных анализов, пока не видно признаков, которые бы указывали на связь этих смертей с вакциной. (С)А сколько из тринадцати миллионов человек, даже не вакцинированных ни чем и ни разу, умрут завтра ? Попробуйте на калькуляторе пробить. Как минимум несколько сотен завтра не проснутся.

Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),

Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.

При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.

Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.

Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида? Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?



Я вакцинировался на прошлой неделе. Всё нормально Я вакцинировался на прошлой неделе. Всё нормально beee Повідомлень: 95 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 17:23 beee написав: Пенсионер написав: Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),

Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.

При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.

Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.

Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида? Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?



Я вакцинировался на прошлой неделе. Всё нормально Я вакцинировался на прошлой неделе. Всё нормально

Чем и где? Вакциной от гриппа в Южной Корее? Чем и где? Вакциной от гриппа в Южной Корее? fler

Повідомлень: 1466 З нами з: 07.08.09 Подякував: 408 раз. Подякували: 474 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 17:32 fler написав: beee написав: Пенсионер написав: Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),

Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.

При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.

Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.

Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида? Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?



Я вакцинировался на прошлой неделе. Всё нормально Я вакцинировался на прошлой неделе. Всё нормально

Чем и где? Вакциной от гриппа в Южной Корее? Чем и где? Вакциной от гриппа в Южной Корее?



Ваксигрипп. В Корее вакцинируют такими же, европейскими, как и у нас можно выбрать любую.



Прямой зависимости смертей от вакцины там нет Ваксигрипп. В Корее вакцинируют такими же, европейскими, как и у нас можно выбрать любую.Прямой зависимости смертей от вакцины там нет beee Повідомлень: 95 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 17:46 zРадио написав: Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д. Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д. Питання на засипку

1 Зараз в Україну прийде 650 000 доз вакцини від грипу

2 В Україні - 40 000 000 населення

3 Чому ніхто не переживає ,що навіть теоретично щеплення від грипу може зробити всього 1 з 60-ти (1,6% від загальної кількості населення)

Тобто 98,4 будуть не вакциновані і тільки 1,6% вакциновані. Питання на засипку1 Зараз в Україну прийде 650 000 доз вакцини від грипу2 В Україні - 40 000 000 населення3 Чому ніхто не переживає ,що навіть теоретично щеплення від грипу може зробити всього 1 з 60-ти (1,6% від загальної кількості населення)Тобто 98,4 будуть не вакциновані і тільки 1,6% вакциновані. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23447 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2413 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 18:00



для детей доза 7,5 мкг ГА** до 6 лет, для детей старше 6 и взрослsх 15 мкг ГА**

По штамах фигня какая-то на разных ресурсах разная информация

а мне дали 1 шприц из коробки на 10 вакцин без инструкции без каких-либо описаний

Нашел в одном львовском мед центре джис флю 4-х валентную цена услуги с вакциной 550 грн . В другой клинике за ваксигрип захотели 950 за джиси флю 750 .

в трех остальных еще не знают не имеют вакцин от гриппа .

Детям с полугода до 9 лет, которые ранее не прививались от гриппа и не болели ним, необходимо ввести две дозы вакцины с ревакцинацией через 4 недели. Эта схема помогает организму гарантированно выработать иммунитет. Дополнение по вакцинации от гриппадля детей доза 7,5 мкг ГА** до 6 лет, для детей старше 6 и взрослsх 15 мкг ГА**По штамах фигня какая-то на разных ресурсах разная информацияа мне дали 1 шприц из коробки на 10 вакцин без инструкции без каких-либо описанийНашел в одном львовском мед центре джис флю 4-х валентную цена услуги с вакциной 550 грн . В другой клинике за ваксигрип захотели 950 за джиси флю 750 .в трех остальных еще не знают не имеют вакцин от гриппа . як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти ! yama Повідомлень: 2869 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5574 раз. Подякували: 592 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2038203920402041 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням J, patrikk,

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Сибарит Василь-Рівне і 3 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 724 , 725 , 726

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7258 1666554

Zebra Пон 26 жов, 2020 14:52