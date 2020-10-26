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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2039204020412042>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 27
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
9
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
11%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
12
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
11%
3
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:23

  Пенсионер написав:Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),
Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.
При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.
Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.
Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?

Сейчас вам тут с пеной у рта будут доказывать, что от ковида без вакцинации умрут сотни миллионов.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:01

  freeze написав:
  Uppi написав:В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививки от гриппа
https://www.bbc.com/russian/news-54645726


По вашей панической ссылке читаем )))
Профессор медицины Ким Чжун Кон, возглавляющий расследование, заявил, что, судя по результатам вскрытия и уже проведенных анализов, пока не видно признаков, которые бы указывали на связь этих смертей с вакциной. (С)

А сколько из тринадцати миллионов человек, даже не вакцинированных ни чем и ни разу, умрут завтра ? Попробуйте на калькуляторе пробить. Как минимум несколько сотен завтра не проснутся. :wink:


Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:07

  Пенсионер написав:
  freeze написав:
  Uppi написав:В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививки от гриппа
https://www.bbc.com/russian/news-54645726


По вашей панической ссылке читаем )))
Профессор медицины Ким Чжун Кон, возглавляющий расследование, заявил, что, судя по результатам вскрытия и уже проведенных анализов, пока не видно признаков, которые бы указывали на связь этих смертей с вакциной. (С)

А сколько из тринадцати миллионов человек, даже не вакцинированных ни чем и ни разу, умрут завтра ? Попробуйте на калькуляторе пробить. Как минимум несколько сотен завтра не проснутся. :wink:

Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),
Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.
При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.
Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.
Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?


Я вакцинировался на прошлой неделе. Всё нормально
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:23

  beee написав:
  Пенсионер написав:Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),
Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.
При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.
Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.
Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?


Я вакцинировался на прошлой неделе. Всё нормально

Чем и где? Вакциной от гриппа в Южной Корее? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:32

  fler написав:
  beee написав:
  Пенсионер написав:Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),
Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.
При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.
Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.
Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?


Я вакцинировался на прошлой неделе. Всё нормально

Чем и где? Вакциной от гриппа в Южной Корее? :roll:


Ваксигрипп. В Корее вакцинируют такими же, европейскими, как и у нас можно выбрать любую.

Прямой зависимости смертей от вакцины там нет
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:46

  zРадио написав:Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д.
Питання на засипку
1 Зараз в Україну прийде 650 000 доз вакцини від грипу
2 В Україні - 40 000 000 населення
3 Чому ніхто не переживає ,що навіть теоретично щеплення від грипу може зробити всього 1 з 60-ти (1,6% від загальної кількості населення)
Тобто 98,4 будуть не вакциновані і тільки 1,6% вакциновані.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:00

Дополнение по вакцинации от гриппа

для детей доза 7,5 мкг ГА** до 6 лет, для детей старше 6 и взрослsх 15 мкг ГА**
По штамах фигня какая-то на разных ресурсах разная информация :(
а мне дали 1 шприц из коробки на 10 вакцин без инструкции без каких-либо описаний :(
Нашел в одном львовском мед центре джис флю 4-х валентную цена услуги с вакциной 550 грн . В другой клинике за ваксигрип захотели 950 за джиси флю 750 .
в трех остальных еще не знают не имеют вакцин от гриппа .
Детям с полугода до 9 лет, которые ранее не прививались от гриппа и не болели ним, необходимо ввести две дозы вакцины с ревакцинацией через 4 недели. Эта схема помогает организму гарантированно выработать иммунитет.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Меркель запропонувала для святкування Різдва не на карантині, з 2 листопада зачинити ресторани й розважальні заклади на місяць.
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Лікар-пульмонолог Світлана Гук (полезные советы)
https://www.radiosvoboda.org/a/likar-pu ... 10384.html
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:39

]
  beee написав:
  Пенсионер написав:Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),
Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.
При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.
Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.
Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?


Я вакцинировался на прошлой неделе. Всё нормально

Я ковидом ещё в апреле переболел дома и тоже пока все нормально.
Пенсионер
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