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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 жов, 2020 16:23
Пенсионер написав:
Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),
Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.
При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.
Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.
Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?
Сейчас вам тут с пеной у рта будут доказывать, что от ковида без вакцинации умрут сотни миллионов.
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vetka
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Додано: Сер 28 жов, 2020 17:01
freeze написав:
По вашей панической ссылке читаем )))
Профессор медицины Ким Чжун Кон, возглавляющий расследование, заявил, что, судя по результатам вскрытия и уже проведенных анализов, пока не видно признаков, которые бы указывали на связь этих смертей с вакциной. (С)
А сколько из тринадцати миллионов человек, даже не вакцинированных ни чем и ни разу, умрут завтра ? Попробуйте на калькуляторе пробить. Как минимум несколько сотен завтра не проснутся.
Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д.
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zРадио
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Додано: Сер 28 жов, 2020 17:07
Пенсионер написав: freeze написав:
По вашей панической ссылке читаем )))
Профессор медицины Ким Чжун Кон, возглавляющий расследование, заявил, что, судя по результатам вскрытия и уже проведенных анализов, пока не видно признаков, которые бы указывали на связь этих смертей с вакциной. (С)
А сколько из тринадцати миллионов человек, даже не вакцинированных ни чем и ни разу, умрут завтра ? Попробуйте на калькуляторе пробить. Как минимум несколько сотен завтра не проснутся.
Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),
Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.
При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.
Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.
Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?
Я вакцинировался на прошлой неделе. Всё нормально
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beee
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Додано: Сер 28 жов, 2020 17:23
beee написав: Пенсионер написав:
Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),
Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.
При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.
Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.
Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?
Я вакцинировался на прошлой неделе. Всё нормально
Чем и где? Вакциной от гриппа в Южной Корее?
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fler
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Додано: Сер 28 жов, 2020 17:32
fler написав: beee написав: Пенсионер написав:
Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),
Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.
При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.
Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.
Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?
Я вакцинировался на прошлой неделе. Всё нормально
Чем и где? Вакциной от гриппа в Южной Корее?
Ваксигрипп. В Корее вакцинируют такими же, европейскими, как и у нас можно выбрать любую.
Прямой зависимости смертей от вакцины там нет
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beee
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Додано: Сер 28 жов, 2020 17:46
zРадио написав:
Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д.
Питання на засипку
1 Зараз в Україну прийде 650 000 доз вакцини від грипу
2 В Україні - 40 000 000 населення
3 Чому ніхто не переживає ,що навіть теоретично щеплення від грипу може зробити всього 1 з 60-ти (1,6% від загальної кількості населення)
Тобто 98,4 будуть не вакциновані і тільки 1,6% вакциновані.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 28 жов, 2020 18:00
Дополнение по вакцинации от гриппа
для детей доза 7,5 мкг ГА** до 6 лет, для детей старше 6 и взрослsх 15 мкг ГА**
По штамах фигня какая-то на разных ресурсах разная информация
а мне дали 1 шприц из коробки на 10 вакцин без инструкции без каких-либо описаний
Нашел в одном львовском мед центре джис флю 4-х валентную цена услуги с вакциной 550 грн . В другой клинике за ваксигрип захотели 950 за джиси флю 750 .
в трех остальных еще не знают не имеют вакцин от гриппа .
Детям с полугода до 9 лет, которые ранее не прививались от гриппа и не болели ним, необходимо ввести две дозы вакцины с ревакцинацией через 4 недели. Эта схема помогает организму гарантированно выработать иммунитет.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
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Додано: Сер 28 жов, 2020 18:55
Меркель запропонувала для святкування Різдва не на карантині, з 2 листопада зачинити ресторани й розважальні заклади на місяць.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:00
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:39
]
beee написав: Пенсионер написав:
Число южнокорейцев, умерших после вакцинации от гриппа, возросло до 48, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (Korea Disease Control and Prevention Agency — KDCA),
Число погибших после вакцинации возросло за один день на 12 человек и составило 48 человек по состоянию на 24 октября.
При этом от короны в Южной Корее в октябре умирает в день не более 4 человек.
Сингапур прекратил использование двух вакцин от гриппа, которыми вакцинируют в Южной Корее.
Ой уже 59, и это всем давно известный вирус. Что будет с вакциной от ковида?
Я вакцинировался на прошлой неделе. Всё нормально
Я ковидом ещё в апреле переболел дома и тоже пока все нормально.
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Пенсионер
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