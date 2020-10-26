Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2039204020412042 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 27 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 9 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 11% 3 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 12 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 11% 3 Всього голосів : 27 Додано: Сер 28 жов, 2020 20:05 Re: Эпидемия коронавируса в мире zРадио написав: Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д. Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д.

Смотрю, все они как вожак игнеус пытаются извратить истину. перекрутить на свой ляд. Смотрю, все они как вожак игнеус пытаются извратить истину. перекрутить на свой ляд. Кучинелли

Повідомлень: 451 З нами з: 30.11.17 Подякував: 114 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 20:07 budivelnik написав: zРадио написав: Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д. Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д. Питання на засипку

1 Зараз в Україну прийде 650 000 доз вакцини від грипу

2 В Україні - 40 000 000 населення

3 Чому ніхто не переживає ,що навіть теоретично щеплення від грипу може зробити всього 1 з 60-ти (1,6% від загальної кількості населення)

Тобто 98,4 будуть не вакциновані і тільки 1,6% вакциновані. Питання на засипку1 Зараз в Україну прийде 650 000 доз вакцини від грипу2 В Україні - 40 000 000 населення3 Чому ніхто не переживає ,що навіть теоретично щеплення від грипу може зробити всього 1 з 60-ти (1,6% від загальної кількості населення)Тобто 98,4 будуть не вакциновані і тільки 1,6% вакциновані.



Странный вопрос.а что. смертность от гриппа такая же как от ковида.А что нет лекарств от гриппа.Ёпт, сколько вам можно одно и тоже повторять.Вакцинироваться будут те. кто знает, что ему это нужно и поможет и сам он не в силах побороться.А от ковида таких знаний нет ни у кого. Странный вопрос.а что. смертность от гриппа такая же как от ковида.А что нет лекарств от гриппа.Ёпт, сколько вам можно одно и тоже повторять.Вакцинироваться будут те. кто знает, что ему это нужно и поможет и сам он не в силах побороться.А от ковида таких знаний нет ни у кого. Кучинелли

Повідомлень: 451 З нами з: 30.11.17 Подякував: 114 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 20:13 Xenon написав: Вакцина будет стоить порядка 10 евро за дозу;

с учетом того что вакцинироваться нужно будет 2-3 раза в год; цена вполне нормальная



ПыСы - единственный момент, что у нас в широком доступе вакцина появится не ранее 2022-2023 года Вакцина будет стоить порядка 10 евро за дозу;с учетом того что вакцинироваться нужно будет 2-3 раза в год; цена вполне нормальнаяПыСы - единственный момент, что у нас в широком доступе вакцина появится не ранее 2022-2023 года



То, что ты написал, будет меняться чуть ли не каждый день.Стоимость варьируется 3-60$.Сроки 2023 год это наверное в затерянные народы Амазонки. То, что ты написал, будет меняться чуть ли не каждый день.Стоимость варьируется 3-60$.Сроки 2023 год это наверное в затерянные народы Амазонки. Кучинелли

Повідомлень: 451 З нами з: 30.11.17 Подякував: 114 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2039204020412042 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: komp і 5 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 724 , 725 , 726

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7258 1666585

Zebra Пон 26 жов, 2020 14:52