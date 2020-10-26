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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 жов, 2020 20:05
zРадио написав:
Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д.
Смотрю, все они как вожак игнеус пытаются извратить истину. перекрутить на свой ляд.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 20:07
budivelnik написав: zРадио написав:
Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д.
Питання на засипку
1 Зараз в Україну прийде 650 000 доз вакцини від грипу
2 В Україні - 40 000 000 населення
3 Чому ніхто не переживає ,що навіть теоретично щеплення від грипу може зробити всього 1 з 60-ти (1,6% від загальної кількості населення)
Тобто 98,4 будуть не вакциновані і тільки 1,6% вакциновані.
Странный вопрос.а что. смертность от гриппа такая же как от ковида.А что нет лекарств от гриппа.Ёпт, сколько вам можно одно и тоже повторять.Вакцинироваться будут те. кто знает, что ему это нужно и поможет и сам он не в силах побороться.А от ковида таких знаний нет ни у кого.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 20:13
Xenon написав:
Вакцина будет стоить порядка 10 евро за дозу;
с учетом того что вакцинироваться нужно будет 2-3 раза в год; цена вполне нормальная
ПыСы - единственный момент, что у нас в широком доступе вакцина появится не ранее 2022-2023 года
То, что ты написал, будет меняться чуть ли не каждый день.Стоимость варьируется 3-60$.Сроки 2023 год это наверное в затерянные народы Амазонки.
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