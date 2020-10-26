zРадио написав:Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д.
Питання на засипку 1 Зараз в Україну прийде 650 000 доз вакцини від грипу 2 В Україні - 40 000 000 населення 3 Чому ніхто не переживає ,що навіть теоретично щеплення від грипу може зробити всього 1 з 60-ти (1,6% від загальної кількості населення) Тобто 98,4 будуть не вакциновані і тільки 1,6% вакциновані.
Странный вопрос.а что. смертность от гриппа такая же как от ковида.А что нет лекарств от гриппа.Ёпт, сколько вам можно одно и тоже повторять.Вакцинироваться будут те. кто знает, что ему это нужно и поможет и сам он не в силах побороться.А от ковида таких знаний нет ни у кого.
zРадио написав:Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д.
Питання на засипку 1 Зараз в Україну прийде 650 000 доз вакцини від грипу 2 В Україні - 40 000 000 населення 3 Чому ніхто не переживає ,що навіть теоретично щеплення від грипу може зробити всього 1 з 60-ти (1,6% від загальної кількості населення) Тобто 98,4 будуть не вакциновані і тільки 1,6% вакциновані.
Странный вопрос.а что. смертность от гриппа такая же как от ковида.А что нет лекарств от гриппа.Ёпт, сколько вам можно одно и тоже повторять.Вакцинироваться будут те. кто знает, что ему это нужно и поможет и сам он не в силах побороться.А от ковида таких знаний нет ни у кого.
Если антитела по сообщениям на несколько месяцев в организме приживаются, а COVID этот даже не сезонный, а перманентный мутирующий вирус, разовая вакцинация разве сильно поможет? Придется по идее регулярно вакцинироваться, раз в полгода может...
Кучинелли написав: Странный вопрос.а что. смертность от гриппа такая же как от ковида.А что нет лекарств от гриппа.Ёпт, сколько вам можно одно и тоже повторять.Вакцинироваться будут те. кто знает, что ему это нужно и поможет и сам он не в силах побороться.А от ковида таких знаний нет ни у кого.
Если антитела по сообщениям на несколько месяцев в организме приживаются, а COVID этот даже не сезонный, а перманентный мутирующий вирус, разовая вакцинация разве сильно поможет? Придется по идее регулярно вакцинироваться, раз в полгода может...
Сейчас это сложно спрогнозировать.Так может быть, если не будет общего прогресса.Но при вакцинации будет сходить на нет заразность .Т о через 2-3 вакцинации уже уровень заболеваемости снизится очень сильно.А там и более эфф вакцины подоспеют(может быть).Я ничего не утв, просто рисую возм сценарий.
Zebra написав:Придется по идее регулярно вакцинироваться, раз в полгода может...
Очень похоже, что так и будет. Но откровенно говоря это не самая большая проблема в жизни. При отсутствии денег можно вакцинироваться настойкой боярышника, или в пятый раз переболеть коронавирусом в надежде, что русская рулетка выстрелит мимо.
Но в целом оптимизмом полны только идиоты. А так если подумать, то проблем полно. И без коронавируса. Ящик Пандоры открыт, сейчас любой грамотный генетик-биотехнолог по фамилии Герострат может какую-то хрень сварганить.