Додано: Сер 28 жов, 2020 20:07

budivelnik написав: zРадио написав: Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д. Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д. Питання на засипку

1 Зараз в Україну прийде 650 000 доз вакцини від грипу

2 В Україні - 40 000 000 населення

3 Чому ніхто не переживає ,що навіть теоретично щеплення від грипу може зробити всього 1 з 60-ти (1,6% від загальної кількості населення)

Тобто 98,4 будуть не вакциновані і тільки 1,6% вакциновані. Питання на засипку1 Зараз в Україну прийде 650 000 доз вакцини від грипу2 В Україні - 40 000 000 населення3 Чому ніхто не переживає ,що навіть теоретично щеплення від грипу може зробити всього 1 з 60-ти (1,6% від загальної кількості населення)Тобто 98,4 будуть не вакциновані і тільки 1,6% вакциновані.

Странный вопрос.а что. смертность от гриппа такая же как от ковида.А что нет лекарств от гриппа.Ёпт, сколько вам можно одно и тоже повторять.Вакцинироваться будут те. кто знает, что ему это нужно и поможет и сам он не в силах побороться.А от ковида таких знаний нет ни у кого.