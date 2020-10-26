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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2040204120422043>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 31
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
14
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д.

Смотрю, все они как вожак игнеус пытаются извратить истину. перекрутить на свой ляд.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:07

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д.
Питання на засипку
1 Зараз в Україну прийде 650 000 доз вакцини від грипу
2 В Україні - 40 000 000 населення
3 Чому ніхто не переживає ,що навіть теоретично щеплення від грипу може зробити всього 1 з 60-ти (1,6% від загальної кількості населення)
Тобто 98,4 будуть не вакциновані і тільки 1,6% вакциновані.


Странный вопрос.а что. смертность от гриппа такая же как от ковида.А что нет лекарств от гриппа.Ёпт, сколько вам можно одно и тоже повторять.Вакцинироваться будут те. кто знает, что ему это нужно и поможет и сам он не в силах побороться.А от ковида таких знаний нет ни у кого.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:13

  Xenon написав:Вакцина будет стоить порядка 10 евро за дозу;
с учетом того что вакцинироваться нужно будет 2-3 раза в год; цена вполне нормальная

ПыСы - единственный момент, что у нас в широком доступе вакцина появится не ранее 2022-2023 года


То, что ты написал, будет меняться чуть ли не каждый день.Стоимость варьируется 3-60$.Сроки 2023 год это наверное в затерянные народы Амазонки.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:33

  Кучинелли написав:
  Xenon написав:Вакцина будет стоить порядка 10 евро за дозу;
с учетом того что вакцинироваться нужно будет 2-3 раза в год; цена вполне нормальная

ПыСы - единственный момент, что у нас в широком доступе вакцина появится не ранее 2022-2023 года


То, что ты написал, будет меняться чуть ли не каждый день.Стоимость варьируется 3-60$.Сроки 2023 год это наверное в затерянные народы Амазонки.


Но и насчет 2021-го нам мечтать не стоит. Даже в ЕС еще будет дефицит. И речь не о начале года, а о его конце...

EU warns not enough Covid vaccines for all in Europe until 2022
https://www.cnbc.com/2020/10/27/eu-warn ... -2022.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:37

  Кучинелли написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д.
Питання на засипку
1 Зараз в Україну прийде 650 000 доз вакцини від грипу
2 В Україні - 40 000 000 населення
3 Чому ніхто не переживає ,що навіть теоретично щеплення від грипу може зробити всього 1 з 60-ти (1,6% від загальної кількості населення)
Тобто 98,4 будуть не вакциновані і тільки 1,6% вакциновані.


Странный вопрос.а что. смертность от гриппа такая же как от ковида.А что нет лекарств от гриппа.Ёпт, сколько вам можно одно и тоже повторять.Вакцинироваться будут те. кто знает, что ему это нужно и поможет и сам он не в силах побороться.А от ковида таких знаний нет ни у кого.

Если антитела по сообщениям на несколько месяцев в организме приживаются, а COVID этот даже не сезонный, а перманентный мутирующий вирус, разовая вакцинация разве сильно поможет? Придется по идее регулярно вакцинироваться, раз в полгода может...
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Zebra написав:Придется по идее регулярно вакцинироваться, раз в полгода может...
идеальный бизнес для фармацевтов.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:21

  Zebra написав:
  Кучинелли написав:
Странный вопрос.а что. смертность от гриппа такая же как от ковида.А что нет лекарств от гриппа.Ёпт, сколько вам можно одно и тоже повторять.Вакцинироваться будут те. кто знает, что ему это нужно и поможет и сам он не в силах побороться.А от ковида таких знаний нет ни у кого.

Если антитела по сообщениям на несколько месяцев в организме приживаются, а COVID этот даже не сезонный, а перманентный мутирующий вирус, разовая вакцинация разве сильно поможет? Придется по идее регулярно вакцинироваться, раз в полгода может...


Сейчас это сложно спрогнозировать.Так может быть, если не будет общего прогресса.Но при вакцинации будет сходить на нет заразность .Т о через 2-3 вакцинации уже уровень заболеваемости снизится очень сильно.А там и более эфф вакцины подоспеют(может быть).Я ничего не утв, просто рисую возм сценарий.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:45

  Zebra написав:Придется по идее регулярно вакцинироваться, раз в полгода может...


Очень похоже, что так и будет.
Но откровенно говоря это не самая большая проблема в жизни.
При отсутствии денег можно вакцинироваться настойкой боярышника, или в пятый раз переболеть коронавирусом в надежде, что русская рулетка выстрелит мимо.

Но в целом оптимизмом полны только идиоты. А так если подумать, то проблем полно. И без коронавируса. Ящик Пандоры открыт, сейчас любой грамотный генетик-биотехнолог по фамилии Герострат может какую-то хрень сварганить.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 22:04

  zРадио написав:Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д.


Да как-то нам спокойнее проверенными традиционными методами - маски, презервативы, руки с мылом, сауна, 150 грамм, чеснок, хоккей ...

Берём на трёх, а пьём на двух,
В здоровом теле - здоровый дух! :lol:

Пока Папа и масоны не дадут отмашку, не поверю ни в какую вакцину. 8)
Эта ваша вакцина, не знамение ли пришествия по ваши грешные души антихриста? :roll:
Посмотрите, Путин в бункере, сам колоться не собирается. А вам назойливо предлагает, отдайте ваши деньги за вакцину мне, кольнитесь и окочурьтесь. Вокруг сейчас много зла и неправды.
Пока только правила гигиены и молитва. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 22:37

  Libo написав:
  zРадио написав:Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д.


Да как-то нам спокойнее проверенными традиционными методами - маски, презервативы, руки с мылом, сауна, 150 грамм, чеснок, хоккей ...

Берём на трёх, а пьём на двух,
В здоровом теле - здоровый дух! :lol:

Пока Папа и масоны не дадут отмашку, не поверю ни в какую вакцину. 8)
Эта ваша вакцина, не знамение ли пришествия по ваши грешные души антихриста? :roll:
Посмотрите, Путин в бункере, сам колоться не собирается. А вам назойливо предлагает, отдайте ваши деньги за вакцину мне, кольнитесь и окочурьтесь. Вокруг сейчас много зла и неправды.
Пока только правила гигиены и молитва. :idea:

Надеюсь, всё это сарказм. А если нет, то могу подсказать нормального психотерапевта. В принципе,
обсессивно-компульсивное расстройство, вроде, удачно лечится.
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