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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2040204120422043

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 31
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
14
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 22:59

  beee написав:Надеюсь, всё это сарказм. А если нет, то могу подсказать нормального психотерапевта. В принципе,
обсессивно-компульсивное расстройство, вроде, удачно лечится.


Пойди кольнись и мы увидим кто из нас прав. Вакцинная рулетка. :lol:

Людина, що зблуджує від путі розуму, у зборі померлих спочине. (с)
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Libo
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 23:02

beee ну конечно! весь мир вакцины безвредной найти не может- что б без последствий, а Россия нашла.... и предлагает нам побыть подопытными кроликами за наши деньги, и главное: :D наш "старший брат" исторически всегда нам добра желает
erer55
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 23:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

erer55 написав:beee ну конечно! весь мир вакцины безвредной найти не может- что б без последствий, а Россия нашла.... и предлагает нам побыть подопытными кроликами за наши деньги, и главное: :D наш "старший брат" исторически всегда нам добра желает


Что за бред.
Какие вредные вакцины нашел мир.
Можно огласить список?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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  #<1 ... 2040204120422043
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