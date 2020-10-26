Пойди кольнись и мы увидим кто из нас прав. Вакцинная рулетка.
Людина, що зблуджує від путі розуму, у зборі померлих спочине. (с)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 жов, 2020 22:59
Пойди кольнись и мы увидим кто из нас прав. Вакцинная рулетка.
Людина, що зблуджує від путі розуму, у зборі померлих спочине. (с)
Додано: Сер 28 жов, 2020 23:02
beee ну конечно! весь мир вакцины безвредной найти не может- что б без последствий, а Россия нашла.... и предлагает нам побыть подопытными кроликами за наши деньги, и главное: наш "старший брат" исторически всегда нам добра желает
Додано: Сер 28 жов, 2020 23:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Что за бред.
Какие вредные вакцины нашел мир.
Можно огласить список?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|