Пойди кольнись и мы увидим кто из нас прав. Вакцинная рулетка.
Людина, що зблуджує від путі розуму, у зборі померлих спочине. (с)
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Додано: Сер 28 жов, 2020 22:59
Пойди кольнись и мы увидим кто из нас прав. Вакцинная рулетка.
Людина, що зблуджує від путі розуму, у зборі померлих спочине. (с)
Додано: Сер 28 жов, 2020 23:02
beee ну конечно! весь мир вакцины безвредной найти не может- что б без последствий, а Россия нашла.... и предлагает нам побыть подопытными кроликами за наши деньги, и главное: наш "старший брат" исторически всегда нам добра желает
Додано: Сер 28 жов, 2020 23:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Что за бред.
Какие вредные вакцины нашел мир.
Можно огласить список?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 28 жов, 2020 23:22
Немного о российской вакцине.
Додано: Сер 28 жов, 2020 23:30
В испытании новой российской вакцины приняли участие десять тысяч человек. По окончании испытаний все пять тысяч чувствуют себя хорошо.
Додано: Сер 28 жов, 2020 23:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Медики из Университета Кантабрии сообщили, что у свыше 80% пациентов с коронавирусом в больнице Сантандера во время первого пика эпидемии COVID-19 в Испании была отмечена нехватка витамина D.
Как передает Хвиля, об этом пишут медики в издании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
Отмечается, что было проведено ретроспективное исследование среди 216 пациентов с COVID-19 и 197 случаев «контроля». В частности, медики учитывали концентрацию кальфедиола (производное витамина D) в организме, а также оценивали связь уровней этого вещества с тяжестью коронавирусом, под которой подразумевали поступление в реанимацию, интубацию на аппарате ИВЛ или же смерть.
В ходе исследования дефицит витамина D обнаружили в 82,2% случаев коронавирусной инфекцией и 47,2% контрольной группы. При этом у пациентов с COVID-19 средний уровень соединения составлял 13,8 ± 7,2 нг/мл по сравнению с 20,9±7,4 нг/мл в контроле.
Кроме того, у пациентов с коронавирусом и дефицитом была более высокая распространенность гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, повышенный уровень ферритина и тропонина, а также более длительная продолжительность пребывания в больнице, нежели у пациентов с уровнем выше 20 нг/мл. Подчеркивается, что уровни были ниже у мужчин, что, по мнению ученых, может частично объяснить их большую подверженность инфицированию и более частые тяжелые исходы в сравнении с женщинами.
«Результаты нашей работы говорят, что нужно отслеживать случаи нехватки витамина D и компенсировать их. Особенно это важно для пожилых и хронических больных, то есть групп риска при COVID-19», – говорится в сообщении.
Вдобавок к этому врачи рекомендуют добавить в протоколы лечения пищевые добавки с витамином D, что «положительно скажется на состоянии их мышц, костей и иммунитета».
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 29 жов, 2020 00:06
Пипяо. Пусть эти животные сами своей вакциной колятся.
Додано: Чет 29 жов, 2020 00:06
Ещё туда же.
Додано: Чет 29 жов, 2020 00:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Во всем мире витамин D3 уже давно кушают все больные коронавирусом, начиная от Трампа заканчивая дворником Джамшудом в Зажопинске.
Да и для профилактики, говорят, не плох.
Сам пью Анча Баранова сильно рекомендует в умеренных дозах, одна польза в хмурые осенние и зимние дни.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 29 жов, 2020 00:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тут уже разбирали этого главу биофармацевтической компании со штатом ровно из трёх человек, зареганой в Сколково, да и сам глава компании оказался по факту аспирантом.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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