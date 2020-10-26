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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2041204220432044>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 31
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
14
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 22:59

  beee написав:Надеюсь, всё это сарказм. А если нет, то могу подсказать нормального психотерапевта. В принципе,
обсессивно-компульсивное расстройство, вроде, удачно лечится.


Пойди кольнись и мы увидим кто из нас прав. Вакцинная рулетка. :lol:

Людина, що зблуджує від путі розуму, у зборі померлих спочине. (с)
8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 23:02

beee ну конечно! весь мир вакцины безвредной найти не может- что б без последствий, а Россия нашла.... и предлагает нам побыть подопытными кроликами за наши деньги, и главное: :D наш "старший брат" исторически всегда нам добра желает
erer55
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 23:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

erer55 написав:beee ну конечно! весь мир вакцины безвредной найти не может- что б без последствий, а Россия нашла.... и предлагает нам побыть подопытными кроликами за наши деньги, и главное: :D наш "старший брат" исторически всегда нам добра желает


Что за бред.
Какие вредные вакцины нашел мир.
Можно огласить список?
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freeze
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 23:22

Немного о российской вакцине.
https://sapojnik.livejournal.com/3338583.html
POSToronnim V
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 23:30

  POSToronnim V написав:Немного о российской вакцине.
https://sapojnik.livejournal.com/3338583.html

В испытании новой российской вакцины приняли участие десять тысяч человек. По окончании испытаний все пять тысяч чувствуют себя хорошо.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 23:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Медики из Университета Кантабрии сообщили, что у свыше 80% пациентов с коронавирусом в больнице Сантандера во время первого пика эпидемии COVID-19 в Испании была отмечена нехватка витамина D.

Как передает Хвиля, об этом пишут медики в издании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Отмечается, что было проведено ретроспективное исследование среди 216 пациентов с COVID-19 и 197 случаев «контроля». В частности, медики учитывали концентрацию кальфедиола (производное витамина D) в организме, а также оценивали связь уровней этого вещества с тяжестью коронавирусом, под которой подразумевали поступление в реанимацию, интубацию на аппарате ИВЛ или же смерть.

В ходе исследования дефицит витамина D обнаружили в 82,2% случаев коронавирусной инфекцией и 47,2% контрольной группы. При этом у пациентов с COVID-19 средний уровень соединения составлял 13,8 ± 7,2 нг/мл по сравнению с 20,9±7,4 нг/мл в контроле.

Кроме того, у пациентов с коронавирусом и дефицитом была более высокая распространенность гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, повышенный уровень ферритина и тропонина, а также более длительная продолжительность пребывания в больнице, нежели у пациентов с уровнем выше 20 нг/мл. Подчеркивается, что уровни были ниже у мужчин, что, по мнению ученых, может частично объяснить их большую подверженность инфицированию и более частые тяжелые исходы в сравнении с женщинами.

«Результаты нашей работы говорят, что нужно отслеживать случаи нехватки витамина D и компенсировать их. Особенно это важно для пожилых и хронических больных, то есть групп риска при COVID-19», – говорится в сообщении.

Вдобавок к этому врачи рекомендуют добавить в протоколы лечения пищевые добавки с витамином D, что «положительно скажется на состоянии их мышц, костей и иммунитета».
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 00:06

  POSToronnim V написав:Немного о российской вакцине.
https://sapojnik.livejournal.com/3338583.html


Пипяо. Пусть эти животные сами своей вакциной колятся. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 00:06

Ещё туда же.
https://a-nikonov.livejournal.com/3768602.html
POSToronnim V
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 00:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliian написав:Вдобавок к этому врачи рекомендуют добавить в протоколы лечения пищевые добавки с витамином D, что «положительно скажется на состоянии их мышц, костей и иммунитета».


Во всем мире витамин D3 уже давно кушают все больные коронавирусом, начиная от Трампа заканчивая дворником Джамшудом в Зажопинске.
Да и для профилактики, говорят, не плох.
Сам пью Анча Баранова сильно рекомендует в умеренных дозах, одна польза в хмурые осенние и зимние дни.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 00:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

POSToronnim V написав:Ещё туда же.
https://a-nikonov.livejournal.com/3768602.html


Тут уже разбирали этого главу биофармацевтической компании со штатом ровно из трёх человек, зареганой в Сколково, да и сам глава компании оказался по факту аспирантом.
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