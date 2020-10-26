Додано: Сер 28 жов, 2020 23:52

Медики из Университета Кантабрии сообщили, что у свыше 80% пациентов с коронавирусом в больнице Сантандера во время первого пика эпидемии COVID-19 в Испании была отмечена нехватка витамина D.



Как передает Хвиля, об этом пишут медики в издании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.



Отмечается, что было проведено ретроспективное исследование среди 216 пациентов с COVID-19 и 197 случаев «контроля». В частности, медики учитывали концентрацию кальфедиола (производное витамина D) в организме, а также оценивали связь уровней этого вещества с тяжестью коронавирусом, под которой подразумевали поступление в реанимацию, интубацию на аппарате ИВЛ или же смерть.



В ходе исследования дефицит витамина D обнаружили в 82,2% случаев коронавирусной инфекцией и 47,2% контрольной группы. При этом у пациентов с COVID-19 средний уровень соединения составлял 13,8 ± 7,2 нг/мл по сравнению с 20,9±7,4 нг/мл в контроле.



Кроме того, у пациентов с коронавирусом и дефицитом была более высокая распространенность гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, повышенный уровень ферритина и тропонина, а также более длительная продолжительность пребывания в больнице, нежели у пациентов с уровнем выше 20 нг/мл. Подчеркивается, что уровни были ниже у мужчин, что, по мнению ученых, может частично объяснить их большую подверженность инфицированию и более частые тяжелые исходы в сравнении с женщинами.



«Результаты нашей работы говорят, что нужно отслеживать случаи нехватки витамина D и компенсировать их. Особенно это важно для пожилых и хронических больных, то есть групп риска при COVID-19», – говорится в сообщении.



Вдобавок к этому врачи рекомендуют добавить в протоколы лечения пищевые добавки с витамином D, что «положительно скажется на состоянии их мышц, костей и иммунитета».

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