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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 жов, 2020 00:22
vitaliian написав:
Медики из Университета Кантабрии сообщили, что у свыше 80% пациентов с коронавирусом в больнице Сантандера во время первого пика эпидемии COVID-19 в Испании была отмечена нехватка витамина D.
Как передает Хвиля, об этом пишут медики в издании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
Лето было солнечное, жаркое, загорать надо было. А зимой еду на Занзибар. Солнце, витамин D + крепккие коктейли с лимонным соком, витамин С и дезинфекция организма.
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