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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 жов, 2020 00:22
vitaliian написав:
Медики из Университета Кантабрии сообщили, что у свыше 80% пациентов с коронавирусом в больнице Сантандера во время первого пика эпидемии COVID-19 в Испании была отмечена нехватка витамина D.
Как передает Хвиля, об этом пишут медики в издании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
Лето было солнечное, жаркое, загорать надо было. А зимой еду на Занзибар. Солнце, витамин D + крепккие коктейли с лимонным соком, витамин С и дезинфекция организма.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 08:59
В Киеве за последнюю неделю ситуация не изменилась.
Все более-менее стабильно.
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antey1969
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Додано: Чет 29 жов, 2020 09:24
vitaliian написав:
в Испании была отмечена нехватка витамина D
Как то не вяжется. Учитывая количество солнечных дней в году в наших широтах и Испании. Может какие-то проблемы с синтезом.
antey1969 написав:
В Киеве за последнюю неделю ситуация не изменилась.
Все более-менее стабильно.
С понедельника в области все идут в школу, полосовальные каникулы закончились, можно идти учиться. Смешно что у соседей, на время обнуления, карантин ослабили, а у нас после. Цифры тем не менее говорят говорят сами за себя.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 09:56
После того как все дети пойдут в школу, через неделю-другую опять будет всплеск
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Додано: Чет 29 жов, 2020 09:57
Вообще удивительная страна Украина. Карантин нужен что бы разорвать цепочку передачи и выиграть время на подготовится . Где отремонтированные больницы , где доп палаты , где защитная экипировка для мед персонала , где достойная оплата мед персонала ???? Одно блаблабла и все . Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ? Хватило только на драконовские штрафы .
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Uppi
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Додано: Чет 29 жов, 2020 10:03
Uppi написав:
Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ?
Будет, в случае завоза "мрией" в эпицентр
Зачем им чужой бузинес рекламировать?
Как-только кто-то прикорытный всунет в тему своё "лицо" - сразу будет и агитация, и гос.закупки
За Виталия Наливкина!
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 29 жов, 2020 10:09
Uppi написав:
Хватило только на драконовские штрафы .
Целей было две: создать видимость работы и прищучить тех кто не подигрывал в создании видимости.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Чет 29 жов, 2020 10:11
"Каких реформ вам ещё блд не хватает?"
Вот и "агитацию" подвезли Кабмин разрешил тратить средства из коронавирусного фонда на патриотические сериалы
Так, Кабмин постановлением от 8 июля 2020 года №592 выделил Минкульту миллиард гривен из фонда борьбы с коронавирусом. Из них 100 миллионов направлялись на создание патриотических сериалов - "с целью поддержки создания общественно значимого аудиовизуального контента субъектами кинематографии, создания новых возможностей для трудоустройства специалистов киноотрасли и поддержки отрасли в связи с ограничительными мерами".
Источник удаляется модераторами, можно гуглить
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Чет 29 жов, 2020 10:13, всього редагувалось 1 раз.
За Виталия Наливкина!
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 29 жов, 2020 10:12
freeze написав:
vitaliian написав: Вдобавок к этому врачи рекомендуют добавить в протоколы лечения пищевые добавки с витамином D, что «положительно скажется на состоянии их мышц, костей и иммунитета».
Во всем мире витамин D3 уже давно кушают все больные коронавирусом, начиная от Трампа заканчивая дворником Джамшудом в Зажопинске.
Да и для профилактики, говорят, не плох.
Сам пью
Анча Баранова сильно рекомендует в умеренных дозах, одна польза в хмурые осенние и зимние дни.
Проверялся прошлой осенью, не помню, в связи с чем. Был уровень 13.
Начал принимать ежедневно по 1000 (сын из Штатов прислал), весной было 20, месяц назад уже было 30, перешел на 600.
К сожалению, у нас продаются дозировки в основном либо совсем малые, либо 2000+, причем в каких-то Vegetable capsules (или с кальцием, что мне совершенно не нужно). На масляной основе нет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Додано: Чет 29 жов, 2020 10:12
Uppi написав:
Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ? Хватило только на драконовские штрафы .
Витамины безконтрольно употреблять, это неправильно, и часто приводит к обратному эффекту.
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_Mykola_
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