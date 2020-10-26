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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2042204320442045>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 31
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
14
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 00:22

  vitaliian написав:Медики из Университета Кантабрии сообщили, что у свыше 80% пациентов с коронавирусом в больнице Сантандера во время первого пика эпидемии COVID-19 в Испании была отмечена нехватка витамина D.

Как передает Хвиля, об этом пишут медики в издании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.



Лето было солнечное, жаркое, загорать надо было. А зимой еду на Занзибар. Солнце, витамин D + крепккие коктейли с лимонным соком, витамин С и дезинфекция организма. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 08:59

В Киеве за последнюю неделю ситуация не изменилась.
Все более-менее стабильно.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 09:24

  vitaliian написав:в Испании была отмечена нехватка витамина D

Как то не вяжется. Учитывая количество солнечных дней в году в наших широтах и Испании. Может какие-то проблемы с синтезом.

  antey1969 написав:В Киеве за последнюю неделю ситуация не изменилась.
Все более-менее стабильно.

С понедельника в области все идут в школу, полосовальные каникулы закончились, можно идти учиться. Смешно что у соседей, на время обнуления, карантин ослабили, а у нас после. Цифры тем не менее говорят говорят сами за себя.
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 09:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

После того как все дети пойдут в школу, через неделю-другую опять будет всплеск
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 09:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вообще удивительная страна Украина. Карантин нужен что бы разорвать цепочку передачи и выиграть время на подготовится . Где отремонтированные больницы , где доп палаты , где защитная экипировка для мед персонала , где достойная оплата мед персонала ???? Одно блаблабла и все . Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ? Хватило только на драконовские штрафы .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:03

  Uppi написав:Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ?

Будет, в случае завоза "мрией" в эпицентр :)
Зачем им чужой бузинес рекламировать?

Как-только кто-то прикорытный всунет в тему своё "лицо" - сразу будет и агитация, и гос.закупки :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Хватило только на драконовские штрафы .

Целей было две: создать видимость работы и прищучить тех кто не подигрывал в создании видимости.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:11

"Каких реформ вам ещё блд не хватает?"

Вот и "агитацию" подвезли :)
Кабмин разрешил тратить средства из коронавирусного фонда на патриотические сериалы
Так, Кабмин постановлением от 8 июля 2020 года №592 выделил Минкульту миллиард гривен из фонда борьбы с коронавирусом. Из них 100 миллионов направлялись на создание патриотических сериалов - "с целью поддержки создания общественно значимого аудиовизуального контента субъектами кинематографии, создания новых возможностей для трудоустройства специалистов киноотрасли и поддержки отрасли в связи с ограничительными мерами".


Источник удаляется модераторами, можно гуглить
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 29 жов, 2020 10:13, всього редагувалось 1 раз.
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:12

  freeze написав:
vitaliian написав: Вдобавок к этому врачи рекомендуют добавить в протоколы лечения пищевые добавки с витамином D, что «положительно скажется на состоянии их мышц, костей и иммунитета».
Во всем мире витамин D3 уже давно кушают все больные коронавирусом, начиная от Трампа заканчивая дворником Джамшудом в Зажопинске.
Да и для профилактики, говорят, не плох.
Сам пью Анча Баранова сильно рекомендует в умеренных дозах, одна польза в хмурые осенние и зимние дни.

Проверялся прошлой осенью, не помню, в связи с чем. Был уровень 13.
Начал принимать ежедневно по 1000 (сын из Штатов прислал), весной было 20, месяц назад уже было 30, перешел на 600.
К сожалению, у нас продаются дозировки в основном либо совсем малые, либо 2000+, причем в каких-то Vegetable capsules (или с кальцием, что мне совершенно не нужно). На масляной основе нет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:12

  Uppi написав:Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ? Хватило только на драконовские штрафы .

Витамины безконтрольно употреблять, это неправильно, и часто приводит к обратному эффекту. :roll:
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