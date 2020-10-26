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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2042204320442045

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 31
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
11
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
3
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
14
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:18

  _Mykola_ написав:
  Uppi написав:Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ? Хватило только на драконовские штрафы .
Витамины безконтрольно употреблять, это неправильно, и часто приводит к обратному эффекту. :roll:

Что значит "бесконтрольно"? Надо сдавать анализ и контролировать уровень.
Есть норма - 30-50 или 30-100, в разных источниках по-разному.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:34

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Антипрививочники - это отдельный пласт носителей иррационального мышления. Наряду с плоскоземельщиками, гомеопатами, праноедами и т.д.
Питання на засипку
1 Зараз в Україну прийде 650 000 доз вакцини від грипу
2 В Україні - 40 000 000 населення
3 Чому ніхто не переживає ,що навіть теоретично щеплення від грипу може зробити всього 1 з 60-ти (1,6% від загальної кількості населення)
Тобто 98,4 будуть не вакциновані і тільки 1,6% вакциновані.

потому что даже те кто катастрофично бояться КОВИД не хотят делать прививку от гриппа , как я уже просил дать фото чека\использованной вакцины, но нет таких смельчаков . Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники

Ну во-первых, не то чтоб " страшно ", если говорить о личном чувстве. Сейчас ношу ковид. Пиво все безвкусное, это печально. Ну и мыться, нюхнул себя - марш в душ. А сейчас надо просто помнить, что каждый день надо под душ.

Но рассказы об отказе о антигриппозной прививке - мимо. Грипп не вызывал такой избыточной смертности, как Ковид. Нигде и никогда. Потому вопрос вакцины от ковид по прежнему актуален.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:13

  yama написав:потому что даже те кто катастрофично бояться КОВИД не хотят делать прививку от гриппа , как я уже просил дать фото чека\использованной вакцины, но нет таких смельчаков . Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники

Только найти, например в Киеве довольно сложно.
Ваксигриппа ни в одной сети аптек нет в продаже.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:26

  Hotab написав:
  yama написав:Ковид страшно - грипп НЕТ. Вот такие они наши разгонятели паники
Ну во-первых, не то чтоб " страшно ", если говорить о личном чувстве. Сейчас ношу ковид. Пиво все безвкусное, это печально. Ну и мыться, нюхнул себя - марш в душ. А сейчас надо просто помнить, что каждый день надо под душ.
Но рассказы об отказе о антигриппозной прививке - мимо. Грипп не вызывал такой избыточной смертности, как Ковид. Нигде и никогда. Потому вопрос вакцины от ковид по прежнему актуален.
1 Заразність грипу-така сама як і в ковіда
2 Імунітет від грипу отриманий природним шляхом,а не з допомогою того що 1,5% робили прививки
3 Смертність від ковіду залежить від супутніх захворювань , а не від самого ковіду, а раз так, то кожна наступна хвиля ковіду буде мати менший відсоток смертності.
А з урахуванням того ,що основна смертність від ускладнень після ковіду це запалення легень...то може варто більше уваги приділити профілактиці від запалення легень? а не ганятись за мутуючим короновірусом?
4 Короновіруси у нас були є і будуть і ніякі 1,5% тих хто вакцинуються не допоможуть ні створити колективний імунітет ні зменшити смертність
5 Я не лікар ,а тому не знаю медичних показань для того щоб змусити всіх робити прививки...але поки кількість доз буде меншою від 50% до кількості населення - до того часу це все фуфломіцин.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:39

  freeze написав:
  Zebra написав:Придется по идее регулярно вакцинироваться, раз в полгода может...


Очень похоже, что так и будет.
Но откровенно говоря это не самая большая проблема в жизни.
При отсутствии денег можно вакцинироваться настойкой боярышника, или в пятый раз переболеть коронавирусом в надежде, что русская рулетка выстрелит мимо.

Но в целом оптимизмом полны только идиоты. А так если подумать, то проблем полно. И без коронавируса. Ящик Пандоры открыт, сейчас любой грамотный генетик-биотехнолог по фамилии Герострат может какую-то хрень сварганить.

А это закономерный конец человека, который возомнил себя богом. Очередная Атлантида.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:03

  Starikan написав:
  _Mykola_ написав:
  Uppi написав:Где агитация населения употреблять витамины С Д3 цинк ? Хватило только на драконовские штрафы .
Витамины безконтрольно употреблять, это неправильно, и часто приводит к обратному эффекту. :roll:

Что значит "бесконтрольно"? Надо сдавать анализ и контролировать уровень.
Есть норма - 30-50 или 30-100, в разных источниках по-разному.

сам анализ стоит больше 300 грн. Лучше есть продукты, где содержится витамин Д. Гипервитаминоз так же плох, как и авитаминоз.
vetka
 
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